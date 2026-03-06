En medio de la tensión global, Milei inicia una gira estratégica: cumbre con Trump, búsqueda de inversiones y viaje a Chile El Presidente partió este viernes rumbo a Estados Unidos. La agenda incluye un encuentro de líderes regionales en Miami, la "Argentina Week" en Nueva York junto a gobernadores y el cierre en Santiago para la asunción de José Antonio Kast. Es su decimosexto viaje al exterior.

En un contexto internacional marcado por la extrema tensión y el conflicto bélico que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos, el presidente Javier Milei emprendió este viernes una nueva y extensa gira diplomática y comercial. El viaje, que se extenderá por aproximadamente seis días, tiene como objetivo central consolidar el alineamiento geopolítico con la Casa Blanca y captar inversiones millonarias para el país.

La travesía, que marca la salida número 16 del mandatario al exterior desde que asumió el cargo, se divide en tres escalas fundamentales con objetivos políticos y económicos bien diferenciados.

Primera escala: Miami y la cumbre con Trump

El sábado, la atención estará puesta en el Trump National Doral de Miami. Allí, Milei participará de una cumbre exclusiva convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde el Gobierno aseguran que este encuentro tiene un fuerte componente geopolítico, atravesado por la estrategia de Washington para frenar el avance de la influencia de China en América Latina. La Casa Rosada busca ratificar su alianza con Estados Unidos, intentando mantener un delicado equilibrio para no quebrar los vitales lazos comerciales que Argentina sostiene con Beijing.

Además de Milei y Trump, la mesa regional contará con la presencia de los siguientes mandatarios latinoamericanos:

Santiago Peña (Paraguay)

(Paraguay) Daniel Noboa (Ecuador)

(Ecuador) Nayib Bukele (El Salvador)

(El Salvador) Rodrigo Paz (Bolivia)

(Bolivia) Nasry Asfura (Honduras)

Segunda escala: Nueva York y la “Argentina Week”

Tras el cónclave político en Florida, el Presidente se trasladará a Nueva York para encabezar la “Argentina Week”. Este evento está diseñado para seducir a banqueros, fondos de inversión y líderes de compañías globales, presentándoles las reformas desregulatorias del Gobierno y promoviendo oportunidades en sectores clave como energía, infraestructura, tecnología y finanzas.

Tercera escala: El eje regional en Chile

El cierre de la gira tendrá lugar el miércoles 11 de marzo en Santiago de Chile. Milei cruzará la cordillera para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast. En los pasillos del oficialismo leen la llegada del líder conservador al Palacio de La Moneda como una oportunidad inmejorable para fortalecer un eje político de derecha en el Cono Sur.

Como corolario de esta intensa agenda diplomática, fuentes oficiales no descartan que en los próximos días se confirme una visita a Buenos Aires del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lo que representaría un contundente espaldarazo de la administración estadounidense a la gestión libertaria.