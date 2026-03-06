Argentinos varados en Medio Oriente le piden ayuda a Chiqui Tapia Más de 630 argentinos piden ayuda para salir de la zona de conflicto en Medio Oriente y hasta recurrieron al presidente de la AFA, luego de que interviniera en el rescate del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela .

La guerra en Medio Oriente derivó en la imposibilidad de salir de la zona de conflicto para unos 630 argentinos, que se encuentran varados mayormente en en Israel y Qatar. Desde hace unos días vienen reclamando ayuda del Gobierno de Javier Milei, pero las respuestas por ahora, dicen, son insuficientes.

En este contexto de desesperación, le escribieron a Claudio ‘ Chiqui’ Tapia para ver si puede ayudarlos, dado el antecedente reciente de la liberación de Nahuel Gallo, donde la AFA tuvo un rol importante de mediación.

Virginia Luca, una de las varadas en Emiratos Árabes, posteó en sus redes sociales una carta abierta al presidente de la AFA y habló en medios nacionales, con el objetivo de lograr salir de la dramática situación que están viviendo.

La mujer contó que la embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva. Entonces, no saben qué hacer. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, expresó.

MIRA TAMBIÉN Oficializaron el llamado a una audiencia pública para debatir la reforma en la Ley de Glaciares

“No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, detalló.

La carta abierta a Chiqui Tapia

“Estamos sintiendo que nadie nos escucha. Nos habían prometido ayer la gente de la embajada hacer un meet para hacer un racconto de cuántos somos, de dónde estamos, de qué aerolíneas teníamos contratadas. Pero ese meet se suspendió, el embajador fue a un hotel sin ningún tipo de información oficial, nos citaron en ese hotel, pero extraoficialmente. Yo no me animé a ir con mi pareja porque las indicaciones expresas son que no nos movamos de los lugares en los que estamos”, relató Virginia.

Y agregó: “No hubo soluciones, solamente un racconto de información de la gente que estaba ahí. Y lo que sí sabemos es que la embajada está sugiriendo a los argentinos que no tienen ticket contratado directamente hacia la Argentina, que nos desplacemos hacia Omán o Arabia Saudita, solos”.

En el mismo sentido, Virginia detalló: “No sabemos cómo están las rutas, muchos argentinos en la desesperación ya se están mandando para allá (…) al no tener respuestas oficiales empezó un poco el sálvese quien pueda (…) no hay organización, nadie nos está centralizando, no hay un registro de cuántos somos”, cuestionó. Virginia también lamentó la “falta de empatía de nuestros propios conciudadanos, que dicen ‘qué querés, no hay plata para jubilados y pretenden que nosotros los vayamos a buscar’. No, no queremos que nos vengan a buscar, queremos que nos ayuden a salir”.

Luego reveló el dato más insólito: “Si te digo de quién estamos esperando un llamado, te va a parecer muy loco. Yo ya llamé, mandé mails y siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos. Así que hoy sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que de repente pueden tener un montón de contactos acá que nos pueden ayudar por lo menos a viajar a todos los argentinos en un micro, protegidos, hasta Omán, donde están saliendo algunos aviones. Y no viajamos solos, sueltos, sin ningún tipo de contención. Nosotros no conocemos la zona”.