Una mujer de 41 años fue hallada sin vida en la bañera de la habitación 306 de un hotel del barrio porteño de Recoleta, junto a su hijo de 7 años.
De acuerdo a las primeras informaciones que consignó TN, ambos habían ingresado al establecimiento el jueves, con la intención de permanecer solo una noche.
El hallazgo se produjo pasadas las 10 de la mañana, cuando el encargado advirtió que no descendían a desayunar ni realizaban el check out. Tras golpear la puerta sin obtener respuesta, dio aviso a la Policía, que ingresó a la habitación y se encontró con la escena.
De acuerdo a información policial a la que accedió el mismo medio, el hotel es Ker Recoleta, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1368, entre Uruguay y Talcahuano.
Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y Gabriel Saru Ovejero, de 7. La mujer residía junto a su hijo en el barrio Independencia, en la localidad bonaerense de González Catán.
Yurka se desempeñaba como docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar.
Por estas horas, la Justicia investiga las circunstancias de las muertes. En ese marco, deberán declarar el gerente del hotel y el personal de limpieza.
Cabe mencionar que según la madre de una menor que asistía al colegio en donde Yurka trabajaba, la docente y su hijo eran intensamente buscados desde el jueves por familia y allegados.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional 59, conducida por la fiscal Laura Belloqui.