Encontraron muertos a una mujer y su hijo de 7 años en una habitación de hotel El hallazgo ocurrió luego de que el personal del establecimiento alertara a la Policía al no obtener respuesta durante la mañana; las víctimas habían ingresado el día anterior para pasar una sola noche y la Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho

Una mujer de 41 años fue hallada sin vida en la bañera de la habitación 306 de un hotel del barrio porteño de Recoleta, junto a su hijo de 7 años.

De acuerdo a las primeras informaciones que consignó TN, ambos habían ingresado al establecimiento el jueves, con la intención de permanecer solo una noche.

El hallazgo se produjo pasadas las 10 de la mañana, cuando el encargado advirtió que no descendían a desayunar ni realizaban el check out. Tras golpear la puerta sin obtener respuesta, dio aviso a la Policía, que ingresó a la habitación y se encontró con la escena.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y Gabriel Saru Ovejero, de 7.

De acuerdo a información policial a la que accedió el mismo medio, el hotel es Ker Recoleta, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1368, entre Uruguay y Talcahuano.

MIRA TAMBIÉN Allanaron la vivienda del exnovio de Romina Gaetani y secuestraron armas

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y Gabriel Saru Ovejero, de 7. La mujer residía junto a su hijo en el barrio Independencia, en la localidad bonaerense de González Catán.

Yurka se desempeñaba como docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

. La publicación sobre la búsqueda de paradero.

Por estas horas, la Justicia investiga las circunstancias de las muertes. En ese marco, deberán declarar el gerente del hotel y el personal de limpieza.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno nacional anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

Cabe mencionar que según la madre de una menor que asistía al colegio en donde Yurka trabajaba, la docente y su hijo eran intensamente buscados desde el jueves por familia y allegados.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional 59, conducida por la fiscal Laura Belloqui.