Fuerte retroceso de la construcción y la industria en abril: ambos sectores cayeron un 2,8% Las estadísticas oficiales reflejan el impacto de la desaceleración económica, con marcadas bajas interanuales y mensuales en la actividad. Mientras doce rubros manufactureros mostraron números rojos, insumos clave como el asfalto y el cemento lideraron las caídas en la construcción. La lectura del ministro Luis Caputo.

La actividad productiva argentina registró un nuevo traspié durante el cuarto mes del año. De acuerdo con los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tanto la construcción como la industria manufacturera profundizaron su retroceso en abril de 2026, reflejando el impacto directo de la desaceleración económica general.

El informe revela que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) y el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) registraron caídas interanuales idénticas del 2,8% frente a igual mes del año 2025.

La tendencia negativa también se evidenció en la medición desestacionalizada respecto al mes anterior. En la comparación contra marzo de 2026, la construcción sufrió una fuerte caída del 4%, mientras que la industria retrocedió un 2,1%.

Al observar el panorama general del primer cuatrimestre, los sectores muestran realidades dispares: mientras que la industria acumula una baja del 2,4% frente al mismo período del año previo, la construcción logra sostener una leve suba del 2,1%.

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La industria manufacturera, en rojo

El impacto sobre la actividad fabril fue generalizado. Según detalló el Indec, doce de las dieciséis divisiones que componen la industria manufacturera mostraron retrocesos interanuales durante el mes de abril. Entre los sectores productivos que sufrieron los golpes más severos se destacan rubros clave como maquinaria y equipo, productos textiles y vehículos automotores.

Contrastes en los insumos para la construcción

El análisis del consumo aparente de insumos para la construcción evidenció comportamientos sumamente dispares, con fuertes caídas en materiales esenciales para la obra pública y privada, y algunos repuntes puntuales:

Los insumos que más cayeron: Mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%), yeso (-17,5%), cales (-16,4%), asfalto (-15,5%), cemento portland (-12,7%) y hormigón elaborado (-10,2%).

Mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%), yeso (-17,5%), cales (-16,4%), asfalto (-15,5%), cemento portland (-12,7%) y hormigón elaborado (-10,2%). Los rubros que crecieron: El grupo “otros” (que comprende grifería, tubos de acero sin costura y vidrio) trepó un 16,1%. También registraron alzas el hierro redondo y aceros (15,7%) y las pinturas (10%).

La visión del Gobierno

Tras conocerse los datos del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, se volcó a su cuenta oficial de X para brindar la lectura del oficialismo, haciendo hincapié en la medición “tendencia-ciclo”, la cual considera más relevante para analizar el panorama a mediano plazo.

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“El indicador tendencia-ciclo registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente”, destacó el titular de la cartera económica. Asimismo, Caputo subrayó datos positivos sobre el empleo: “En el caso de la Construcción, en marzo se observó un crecimiento de 2,5% interanual en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de 14,5% interanual en la superficie autorizada por los permisos de edificación”.