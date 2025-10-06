Espert afuera, Milei en el Movistar Arena y Caputo en Washington: una jornada de contrastes en el gobierno libertario Mientras el oficialismo enfrenta un nuevo escándalo político y una creciente tensión económica, el presidente Javier Milei optó por subir al escenario del Movistar Arena para presentar su libro con un espectáculo musical de tono político y estético provocador. A miles de kilómetros, su ministro de Economía, Luis Caputo, busca en Washington sellar un acuerdo con el Tesoro estadounidense y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir oxígeno financiero antes de las elecciones.

La jornada estuvo marcada por la confirmación de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, tras verse involucrado en un caso de presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que generó un cimbronazo en las filas libertarias y obligó al Ejecutivo a recalcular su estrategia política.

Un show político con estética de rock y discursos encubiertos

En medio de la crisis, Milei volvió a mezclar política, espectáculo y provocación. Frente a un estadio colmado de militantes y simpatizantes libertarios, el mandatario ofreció un show musical de covers, acompañado por telepronter y una puesta escénica con pantallas gigantes.

Entre canciones, el presidente incluyó mensajes políticos y burlas a la oposición. En una versión punk del clásico “Dame fuego” de Sandro, cambió parte de la letra para referirse a los “kukas” como “tira piedras”.

En otro momento, se proyectó un video con estética de Star Wars, donde Milei aparecía enfrentándose simbólicamente a medios de comunicación, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“El que sabe que va a ganar no hace trampa”, lanzó luego Milei desde el escenario, en alusión a sus opositores, sin mencionar las denuncias de corrupción que involucran a su hermana Karina Milei ni la baja de Espert.

El evento también incluyó un agradecimiento a lo que el mandatario llamó su “triángulo de hierro”, integrado por Karina Milei y Santiago Caputo, junto a las distintas agrupaciones libertarias presentes. “Gracias a todos los jóvenes de LLA, a la Agrupación de la Púrpura y a las Fuerzas del Cielo”, expresó el presidente ante los aplausos del público.

Caputo en Washington: la búsqueda de oxígeno

Mientras tanto, en Washington, Luis Caputo mantenía reuniones clave con Kristalina Georgieva, titular del FMI, y con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos encabezados por Scott Bessent, buscando cerrar un salvataje financiero impulsado por Donald Trump.

El objetivo del viaje es garantizar liquidez y estabilidad cambiaria hasta las elecciones legislativas, en un contexto de caída de reservas y creciente presión sobre el peso argentino.

Fuentes oficiales no descartan que el apoyo económico pueda concretarse antes del 27 de octubre, fecha clave para el oficialismo que enfrenta su primera prueba electoral desde la llegada de Milei al poder.

MIRA TAMBIÉN Casación confirmó el procesamiento de Alberto Fernández, pero apartó al juez de la causa

Entre la política y el espectáculo

El contraste entre el show presidencial en Villa Crespo y las negociaciones financieras en Washington expuso una vez más la doble estrategia del gobierno libertario: mientras Milei apuesta a reforzar su conexión con la base militante a través de la exposición mediática y el espectáculo, su equipo económico intenta sostener la estabilidad de corto plazo en medio de una delicada situación política y social.

Por ahora, el presidente no se refirió públicamente a la salida de Espert, aunque en su entorno aseguran que el tema será abordado “en su debido momento”. Hasta entonces, el show continúa.