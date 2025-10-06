En medio del escándalo por la renuncia de Espert, Milei lanza su nuevo libro con un recital Tras insistir con la honorabilidad del diputado nacional que se bajó de la candidatura tras ser acusado de tener vínculos con el supuesto narcotraficante Federico Machado, el Presidente lanza este lunes su La construcción del milagro, su última obra en el Movistar Arena donde brindará un show musical.

Tras insistir con la honorabilidad de José Luis Espert y volver a bancarlo en una entrevista periodística en la que aseguró que la baja del economista fue “un gesto noble a la luz de lo que estaba ocurriendo”, el presidente Javier Milei presenta hoy La construcción del milagro, su último libro, con un recital.

Javier Milei realizará hoy la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, a las 18, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno. Según Noticias Argentinas, el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del acto que, tras una ducha y de un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de los detalles de su nuevo libro.

Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje y, al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador.

El mediodía del domingo Milei ensayó en la quinta de Olivos junto a la denominada “banda presidencial” el set de canciones que interpretará este lunes.

A través de su cuenta de X, el mandatario citó un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presenció el ensayo: “VENÍ PROBÁ LA BANDA… VLLC!”, sentenció junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de funcionarios y legisladores que lo acompañarán en el escenario.



Como anticipó la Agencia Noticias Argentinas, el libertario trabajó en una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra, y aspira a poder cerrar el mini concierto junto a los miembros de su Gabinete.

La “banda presidencial” que tiene una cuenta de X, está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra, mientras que además se lo vio a Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y a la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

“No tengo dudas de su honorabilidad”

Javier Milei habló sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires en una entrevista en LN +. “No tengo dudas de su honorabilidad”, aseguró.

En esa línea, remarcó: “Me parece un gesto noble el del profe Espert a la luz de lo que estaba ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación, es especialista en ensuciar”.

“En vez de discutir las cosas de acá para adelante, para convertir a la Argentina en potencia y prospere, se estaba discutiendo si (en La Libertad Avanza) estamos manchados o no. Es una locura viniendo de quien viene”, apuntó según publica TN.

El Presidente planteó que él no tiene que explicar determinadas situaciones, como la situación de Espert, y lo defendió: “Es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes. Una persona honesta no está acostumbrada a ese barro. Cada persona, frente a este conjunto de calumnias, no sabe cómo va a reaccionar. Es horrible lo que le hicieron. Es una operación siniestra”.

Asimismo, hizo énfasis en que el economista fue contratado en aquel momento por el sector privado: “Si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? No. Está claro que no tenía malas intenciones. Cuando Espert hizo esto, esta persona no estaba imputada; además, se lo presentaron personas honorables”.





Para Milei, los candidatos de la oposición están “blindados”: “Nadie les va a preguntar a (Jorge) Taiana o a (Juan) Grabois nada. Tienen récord de condenados y tienen a la jefa de la banda con una tobillera. Y todavía le falta la causa de Los Sauces-Hotesur, los cuadernos de la corrupción y el Memorándum con Irán. Están más sucios que una papa”.

Y agregó: “Como ellos están sucios, ensucian a todos los demás para que crean que todos somos lo mismo. Y hoy Espert demostró que no somos lo mismo. Es un peleador, un gladiador. ¿Por qué se baja? Porque tiene una responsabilidad histórica y la causa de la libertad es más importante que nosotros”.

“Nosotros somos hípertransparentes y cuando vemos que algo está mal, lo corregimos”, afirmó.

Por otro lado, ratificó que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en lugar de Espert, aunque precisó que la Justicia Electoral es la que deberá aprobarlo primero: “Vamos a buscar las elecciones. Basta del pasado. Vuelta de hoja, ahora vamos para adelante”.

“Eso muestra lo leal y noble de la alianza que tenemos con el PRO. De hecho, tengo la mejor de las opiniones de Santilli. Es un re candidato”, destacó.

Milei también se refirió al respaldo recibido por su par estadounidense Donald Trump y aclaró: “No hay detalles del swap por ahora. Solamente vamos a estar anunciando cosas concretas. Todo lo que no sea lo que sale oficialmente, es mentira. Conozco la lógica del equipo económico y son hiperherméticos”.

En esa línea, añadió: “El accionar de Scott Bessent es extraordinario, es alguien que entiende todo. Y el apoyo de Kristalina Georgieva es impecable”.

En otro pasaje de la entrevista en LN+, el mandatario dio detalles de cómo retomó el vínculo con Mauricio Macri y aseguró que tienen una excelente relación.

“Lo llamé porque tuvo comentarios positivos sobre mí y empezamos a trabajar en un reencuentro”, dijo Milei y precisó cómo se gestaron los dos encuentros con el expresidente que tuvieron lugar la semana pasada en la Quinta de Olivos.