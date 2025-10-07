La imagen que confirma el encuentro entre “Pequeño J” y Lara Gutiérrez antes del triple femicidio narco en Florencio Varela El fiscal Adrián Arribas reveló que una cámara de seguridad captó a Tony Janzen Valverde Victoriano junto a la adolescente de 15 años en un local de comidas rápidas, menos de dos semanas antes del crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. El registro, incorporado a la causa, prueba que el acusado —detenido en Perú y con pedido de extradición— conocía a una de las víctimas y refuerza la hipótesis que vincula los asesinatos con un robo posterior.

El fiscal que encabeza la investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela, Adrián Arribas, confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, mantuvo un encuentro con Lara Gutiérrez días antes del asesinato de la adolescente y de Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El dato se desprendió de una cámara de seguridad que registró a “Pequeño J” junto a la joven de 15 años el pasado 6 de septiembre, en un local de comidas rápidas. En las imágenes también se observan un hombre y una mujer cuya identidad aún no fue establecida.

El video ya forma parte del expediente judicial y confirma que el acusado —detenido en Perú a la espera de su extradición a la Argentina— tenía contacto previo con al menos una de las víctimas.

De acuerdo a lo que dijo el fiscal, este hallazgo refuerza la hipótesis de que los asesinatos podrían estar relacionados con un robo ocurrido después de la reunión. En declaraciones a LN+, Arribas ratificó: “Sí, esa reunión existió”.

Además, reveló que Matías Agustín Ozorio, considerado la mano derecha de “Pequeño J” y quien ya se encuentra en suelo argentino, también conocía a una de las víctimas. Sin embargo, el acusado se negó a declarar tras haber sido arrestado en Perú el pasado 30 de septiembre.