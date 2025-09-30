El índice general se ubicó en , lo que representa una caída del respecto a la medición del mes anterior.
Deterioro en la Percepción de Gasto y el Interés Social
El informe detalla que las mayores caídas se registraron en las áreas más sensibles a la política de ajuste y el impacto social.
La variable que sufrió el desplome más significativo fue la “Preocupación por el interés general”, la cual cayó estrepitosamente un para situarse en solo puntos. Este dato sugiere una creciente duda en la población sobre si las decisiones gubernamentales están priorizando el bienestar colectivo.
En segundo lugar, la “Eficiencia en la administración del gasto” también mostró una fuerte retracción. Esta métrica disminuyó un , alcanzando puntos. La caída podría estar ligada a cuestionamientos sobre cómo se está ejecutando la política de austeridad y dónde se están enfocando los recortes.
Otras Variables con Leves Bajas
Las otras dimensiones analizadas por la UTDT también mostraron un ligero retroceso, aunque menos pronunciado que las anteriores:
- Honestidad de los funcionarios: Registró una baja de , posicionándose en puntos.
- Capacidad para resolver problemas: Cayó un , ubicándose en puntos.
En conjunto, los datos de la Universidad Torcuato Di Tella confirman una erosión de la confianza en la gestión gubernamental durante el mes de septiembre, con las mayores preocupaciones centradas en la capacidad del gobierno para ser eficiente con los recursos y priorizar el interés social.