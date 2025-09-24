Entusiasmo en el gobierno tras el nuevo anuncio de Bessent y la ayuda económica de Trump: “Empieza una nueva era” Con la confirmación de las medidas que tomará la Casa Blanca en acuerdo con el gobierno argentino, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, salieron inmediatamente a agradecer. “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”, auguró el mandatario libertario.

El nuevo anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sobre las políticas económicas acordadas con el presidente Javier Milei encendieron el entusiasmo en la Casa Rosada. De inmediato, Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que no viajó con la comitiva presidencial a Nueva York, agradecieron a la Casa Blanca. “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”, auguró Milei; en tanto Caputo anticipó “una nueva era”.

“Gracias presidente Donald Trump y secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”, tuiteó el presidente argentino tras el extenso mensaje de Bessent, también en la red social X, sobre las medidas de ayuda que incluyen, entre otras, la compra de bonos argentinos, un swap por 20 mil millones y un crédito stand-by.

Milei cerró su tuit con el eslogan trumpista: “MAGA!”, que en inglés significa “hacer a América grande otra vez”.

“Bueno, que se puede agregar más que, thank you secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”, sumó, a su turno, Caputo, apropiándose también del latiguillo del republicano.

“Argentina ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno a la prosperidad”, expresó Bessent en un comunicado publicado en redes sociales tras el encuentro con Milei y su equipo en Nueva York.