Evacuaron la Embajada de Estados Unidos por una amenaza de bomba Un llamado telefónico advirtió sobre la posible presencia de un explosivo y activó un amplio operativo de seguridad en la sede diplomática.

Durante la tarde de este miércoles se activó un operativo de seguridad en la Embajada de Estados Unidos, en Buenos Aires, luego de que se recibiera una amenaza de bomba.

La Policía Federal, la Policía de la Ciudad y efectivos de seguridad de la propia sede diplomática participaron del procedimiento y se dispuso la evacuación preventiva de todo el personal que trabaja en el edificio.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si la amenaza es real o si se trata de una falsa alarma. La investigación continúa para establecer el origen del aviso que alertó a las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con fuentes policiales, la intimidación llegó mediante una llamada telefónica, lo que motivó la intervención de los equipos especializados.

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El operativo que se desplegó en las inmediaciones de la Embajada.

Como medida preventiva, se restringió la circulación en la zona de la avenida Colombia, tanto para peatones como para vehículos, desde la altura del edificio diplomático hasta el cruce con la avenida Sarmiento.

El operativo se desplegó en la sede ubicada sobre avenida Colombia al 4300, en el barrio porteño de Palermo. Efectivos de la Policía Federal quedaron a cargo del procedimiento y realizaron cortes de tránsito mientras se desarrollaban las tareas de inspección.

Personal de la División Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina trabajó en el lugar para determinar si existía algún artefacto explosivo y descartar riesgos para quienes se encontraban en el edificio y sus alrededores.