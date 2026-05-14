Expectativa por el dato de inflación de abril: las consultoras anticipan una desaceleración El INDEC dará a conocer este jueves a las 16 horas el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tras el 3,4% registrado en marzo, las estimaciones privadas calculan que la cifra se ubicará en torno al 2,5%, quebrando una tendencia alcista de diez meses consecutivos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves 14 de mayo, a las 16 horas, el dato de inflación correspondiente al mes de abril. Las proyecciones de las principales consultoras económicas del país coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostrará una desaceleración respecto a marzo, aunque advierten que el costo de vida sigue ubicándose en una zona elevada.

Para poner en contexto, el índice oficial de marzo fue del 3,4%, lo que dejó un acumulado del 9,4% para el primer trimestre de 2026. Durante ese mes, las divisiones que más traccionaron al alza fueron Educación (12,1%), impulsada por la estacionalidad del inicio de clases, y Transporte (4,1%), afectada por un encarecimiento del 23% en los combustibles tras el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Las estimaciones privadas, una por una

Las distintas firmas coinciden en que el IPC de abril logrará quebrar la tendencia alcista que se mantuvo durante los últimos diez meses. Cabe recordar que el último mes que registró un retroceso había sido mayo de 2025, cuando anotó un 1,5%.

El mapa de proyecciones para este cuarto mes del año se perfila de la siguiente manera:

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Libertad y Progreso (LyP): Estimó un IPC del 2,4%.

Estimó un IPC del 2,4%. EcoGo: Proyectó una inflación del 2,5%, lo que representa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales. Advirtieron que el rubro de estacionales aportó gran presión (2,7%), especialmente traccionado por las frutas (4,9%) y la indumentaria (4%).

Proyectó una inflación del 2,5%, lo que representa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales. Advirtieron que el rubro de estacionales aportó gran presión (2,7%), especialmente traccionado por las frutas (4,9%) y la indumentaria (4%). Equilibria: El economista Lorenzo Sigaut Gravigna reveló que la proyección de la firma es del 2,5%.

El economista Lorenzo Sigaut Gravigna reveló que la proyección de la firma es del 2,5%. Orlando Ferreres: Su relevamiento arrojó un índice del 2,6% mensual y un 30,7% en la medición interanual.

Su relevamiento arrojó un índice del 2,6% mensual y un 30,7% en la medición interanual. Analytica: Proyectó la cifra más alta de este grupo, con una suba mensual del 2,8% a nivel general.

Proyectó la cifra más alta de este grupo, con una suba mensual del 2,8% a nivel general. LCG: Enfocados en la canasta básica, marcaron que la inflación de alimentos promedió un 1,7% en las últimas cuatro semanas de abril.

Los motivos de la desaceleración

Los especialistas señalan que la baja inflacionaria responde a la estabilización de distintos factores macroeconómicos. Desde Libertad y Progreso explicaron cuáles fueron los motivos centrales que ayudaron a contener los precios durante las últimas semanas:

“La finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.

Además de la dinámica en el rubro de alimentos y bebidas, las consultoras destacan que el compromiso de las empresas petroleras de no aumentar el valor de los combustibles en los surtidores fue un elemento vital para lograr mantener el índice general anclado en la zona del 2,5%.

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Qué espera el mercado para los próximos meses

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una inflación del 2,6% para abril. De cara al futuro, los analistas pronostican que la desaceleración del costo de vida continuará de manera escalonada, aunque el índice anual cerraría por encima del 30%.

Las proyecciones del REM marcan un IPC del 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio. Recién a partir de agosto, la inflación lograría quebrar el piso de los dos puntos para ubicarse en un 1,8%. Para el acumulado de todo el año, las estimaciones sufrieron un leve ajuste al alza (+1,4%) y calcularon una inflación anual del 30,5%.