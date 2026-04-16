Gianinna Maradona, un médico y un policía declaran en el segundo juicio por la muerte del “Diez” El debate oral vuelve a fojas cero tras la anulación del primer proceso. Este jueves arranca la etapa probatoria donde la querella buscará demostrar que el exjugador fue víctima de un "crimen perfecto", mientras que las defensas insisten en que falleció por un infarto.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona retomó su curso desde el principio. Tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach y derivó en la anulación del primer debate, el nuevo tribunal de San Isidro dará inicio este jueves a las 10 de la mañana a la esperada ronda de declaraciones testimoniales.

En el banquillo de los acusados continúan los siete profesionales de la salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Para esta segunda audiencia, la expectativa está puesta en la incorporación de las pruebas y en tres testimonios fundamentales:

Gianinna Maradona: La hija del exfutbolista será una de las voces principales para aportar detalles sobre los últimos días de su padre y el accionar del entorno médico.

La hija del exfutbolista será una de las voces principales para aportar detalles sobre los últimos días de su padre y el accionar del entorno médico. Juan Carlos Pinto: El médico de la empresa de emergencias +Vida que acudió al country de Tigre, certificó el fallecimiento y realizó las maniobras de reanimación.

El médico de la empresa de emergencias +Vida que acudió al country de Tigre, certificó el fallecimiento y realizó las maniobras de reanimación. Efectivo de la Bonaerense: Un policía que participó del operativo desplegado en la vivienda el día de la muerte de Maradona.

Tensión cruzada en el arranque del debate

El nuevo proceso judicial comenzó el martes pasado con un clima de extrema tensión, tanto en el interior de la sala como en las inmediaciones de los tribunales, donde los fanáticos reclamaron justicia y las partes volvieron a verse las caras.

Durante la primera jornada, la fiscalía a cargo de Patricio Ferrari fue categórica al afirmar que Maradona fue “abandonado a su suerte” durante su internación domiciliaria y denunció graves omisiones por parte del equipo médico tratante.

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En la misma línea, Fernando Burlando, abogado querellante en representación de Dalma y Gianinna, apuntó con dureza contra los profesionales de la salud. “Diego Armando Maradona fue asesinado”, sentenció el letrado, argumentando que existió un nivel de “desidia, desinterés y omisiones” que terminaron por concretar un “crimen perfecto”.

Por su parte, las defensas rechazaron las acusaciones de plano. Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, generó fuertes reacciones entre los familiares presentes al asegurar que el deceso fue exclusiva “consecuencia de un infarto” derivado de un cuadro de salud complejo y no de una conducta delictiva.

Cronograma y los siete acusados

El tribunal estableció que las audiencias se llevarán a cabo dos veces por semana (martes y jueves). Si bien la lista original contempla al menos 127 testigos, la querella anticipó que la nómina podría reducirse a 92 para agilizar el proceso a lo largo de los próximos meses.

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La lista de los siete imputados que enfrentan este nuevo juicio está conformada por:

Leopoldo Luque: Neurocirujano y médico de cabecera, señalado como uno de los principales responsables.

Neurocirujano y médico de cabecera, señalado como uno de los principales responsables. Agustina Cosachov: Psiquiatra a cargo del tratamiento durante la última etapa.

Psiquiatra a cargo del tratamiento durante la última etapa. Carlos Díaz: Especialista en adicciones que integraba el equipo tratante.

Especialista en adicciones que integraba el equipo tratante. Nancy Forlini: Jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical.

Jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical. Mariano Perroni: Responsable y coordinador del equipo de enfermeros.

Responsable y coordinador del equipo de enfermeros. Pedro Di Spagna: Médico clínico que supervisaba la evolución general del paciente.

Médico clínico que supervisaba la evolución general del paciente. Ricardo Almirón: Enfermero integrante del equipo de asistencia diaria.

TN