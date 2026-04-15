Investigan si un reto viral estaría detrás de amenazas de tiroteos en escuelas del país Una serie de mensajes intimidatorios aparecieron escritos en baños y paredes de escuelas que anunciaban presuntos tiroteos. Las autoridades intervinieron y aplicaron los protocolos de emergencia en cada institución afectada

Las paredes de los baños en distintas instituciones educativas de al menos cinco provincias amanecieron con mensajes que encendieron la alerta entre directivos, padres y autoridades. La frase que se repitió en distintas ciudades fue inequívoca: “Mañana tiroteo”. La aparición de estas amenazas provocó un despliegue de seguridad y la intervención de fuerzas policiales, mientras la Justicia investiga si el fenómeno responde a un reto viral en redes, en particular en TikTok.

En Tucumán, la situación tomó estado público luego de que el vicerrector del Colegio Guillermina formalizara una denuncia tras hallar una pintada en los baños que anunciaba un supuesto ataque para el 15 de abril. Poco después, la misma advertencia apareció en otro establecimiento, el colegio San Francisco.

El jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau, confirmó en diálogo con LG Play que se dispuso presencia policial en ambas escuelas y se notificó a la fiscalía. “Tenemos una comunicación oficial de otro establecimiento donde aparecieron pintadas. A raíz de eso ya se le dio intervención a la fiscalía, ya tenemos personal policial y ya se hizo contacto con cada uno de los directivos. Más que nada, llevar tranquilidad. El ingreso se está llevando a cabo con absoluta normalidad”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que las clases no se suspendieron y que el objetivo es acompañar a la comunidad educativa mientras avanza la investigación.

El modus operandi no se limitó a una sola provincia. En la Escuela N°26 de Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, un mensaje escrito con corrector blanco en una pared advertía: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.

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Las inscripciones halladas en establecimientos educativos dieron lugar a denuncias formales, reuniones de equipos directivos y la apertura de investigaciones judiciales

Fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas describieron cómo la amenaza, difundida por una imagen, llevó a una reunión urgente de autoridades escolares y motivó pedidos de explicaciones por parte de padres y docentes. El autor del mensaje no ha sido identificado y la preocupación se extendió rápidamente entre los estudiantes.

La situación cobró una dimensión nacional cuando fuentes de la Policía de Córdoba confirmaron a Infobae la aparición de leyendas similares en escuelas de la capital y del interior provincial. Según expresaron, se sospecha que las amenazas podrían estar relacionadas con un reto viral surgido en TikTok, aunque las investigaciones continúan bajo estricta reserva por tratarse de menores de edad.

Por su parte, en la provincia de Mendoza, la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, también fue escenario de una advertencia. Un mensaje amenazante escrito en las cerámicas del baño, que hacía referencia a un tiroteo escolar y llevaba fecha precisa, motivó la intervención de la Policía Científica y la activación de protocolos de seguridad.

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En Tucumán, las clases se desarrollan con normalidad, pese a la preocupación de las familias y la presencia de móviles policiales en las inmediaciones

Según publicó el medio Los Andes, tras notificarse el hallazgo, padres optaron por no enviar a sus hijos a clases o retirarlos antes del horario habitual, mientras peritos iniciaron un análisis caligráfico para identificar a los responsables. En el lugar, una madre relató a Radio Aconcagua: “Como voy a traer a mi hija, la amenaza dice que el 16 del 4 habrá un tiroteo escolar”.

Las autoridades educativas de Mendoza admitieron la ausencia de protocolos específicos para estos casos y confirmaron que se reforzó la seguridad y se ofrecieron charlas preventivas a los alumnos. Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la provincia, indicó que “se encontró un cartel que no debería haber estado en la institución y ahora se está trabajando para identificar a los responsables”.

Gannam agregó que les “interesa trabajar con estos estudiantes y evaluar la situación con profesionales”, y reconoció que la problemática de amenazas por tiroteo dentro de escuelas es reciente y está siendo incorporada a los protocolos institucionales.

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En todos los casos, las advertencias no se materializaron en hechos violentos, pero las fuerzas policiales y las autoridades judiciales mantienen la vigilancia y refuerzan el contacto con las comunidades escolares. El jefe de Policía de Tucumán insistió en que la policía no revisará a los alumnos al ingresar a los establecimientos y que cualquier requisa quedará a criterio de los directivos: “Ya está desplegado el protocolo policial, ya estamos en contacto con cada una de las áreas, con la fiscalía y vamos a hacer todo lo necesario para esclarecer esto. No puede ser que por unos sinvergüenzas que hayan escrito esto toda la comunidad educativa se vea afectada”.

Personal policial permanece en los accesos a las escuelas de Mendoza tras la denuncia de mensajes intimidatorios Personal policial permanece en los accesos a las escuelas de Mendoza tras la denuncia de mensajes intimidatorios

En el trasfondo de estos episodios, la intervención de la justicia busca determinar si existe un patrón coordinado detrás de las amenazas. Desde la Policía de Córdoba sugirieron que podría tratarse de un reto viral, aunque aún no se confirmó esa hipótesis.

Las autoridades reiteraron la necesidad de que tanto docentes como padres y estudiantes colaboren y aporten información relevante a través de canales oficiales, como el 911 o las dependencias policiales.

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En Tucumán, Joaquín Girvau recordó que situaciones similares, como las amenazas de bomba registradas en 2023, derivaron en la identificación de los responsables y la aplicación de sanciones. “Vamos a llegar a fondo con intervención de la fiscalía y del juzgado”, subrayó.

Mientras la investigación continúa, los protocolos se actualizan y la comunidad educativa permanece expectante ante la posibilidad de nuevos episodios.