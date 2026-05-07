Juicio por la muerte de Maradona: el médico que hizo la autopsia sostuvo que la agonía fue “prolongada” En la octava audiencia del debate, el legista Cassanelli detalló que el cuerpo presentaba un edema agudo de pulmón y más de tres litros de líquido abdominal. Según el experto, el cuadro clínico detectado en la autopsia no fue "súbito", sino que se habría gestado durante al menos una semana antes del 25 de noviembre de 2020.

En la octava jornada del debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, un perito médico brindó detalles clave sobre el estado del cuerpo y el posible horario del deceso. En ese momento, una de las hijas del astro futbolístico, pidió retirarse de la sala.

El testimonio tuvo lugar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Carlos Cassanelli, exdirector de medicina legal de la Policía Científica bonaerense, fue el primer convocado de este jueves. El profesional situó el momento de la muerte del astro en un intervalo comprendido entre las 4:30 y las 11:30 de la mañana de aquel 25 de noviembre de 2020.

Bajo el interrogatorio del fiscal, según consignó Clarín, el médico detalló que el examen forense iniciado a las 19:00 horas arrojó conclusiones específicas: “En la autopsia, que empezó a las 19 horas, la data de muerte que nos dio fue de ocho a diez horas, entonces nos ubicaba entre las 9 y las 12 horas del mediodía”.

Este análisis ratificó las observaciones hechas previamente en la vivienda del barrio San Andrés, donde los estudios preliminares ya sugerían un horario cercano a las 11:30, con un margen de variación técnica de entre tres y siete horas. Cassanelli describió un escenario clínico crítico al momento de tomar contacto con el cuerpo: “Estaba inflamado con presencia de hongo de espuma en la boca. Encontramos un intenso edema en las paredes, la cara totalmente edematizada, edema en miembros inferiores y las paredes del abdomen y tórax. Había mucho edema en los laterales del tronco, es típico cuando se le acumula agua cuando pacientes están mucho tiempo acostados”.

Durante la exposición de pruebas visuales, que incluyó fotos y videos del procedimiento, Gianinna Maradona optó por retirarse del recinto.

El legista identificó signos de ascitis (acumulación de líquido abdominal) y fue tajante sobre su magnitud: “Había un poco más de tres litros”. Al respecto, aclaró que “no es algo normal” y que dicha condición “no se forma ni en uno, ni en dos o tres días. Se forma en una semana o 10 días”.

Al ser consultado sobre el origen de esa acumulación de agua, el testigo la atribuyó a “una insuficiencia cardíaca o a cirrosis”. También aportó datos sobre el estado de los órganos: el corazón de Maradona pesaba 503 gramos, cifra que calificó como “el doble de un hombre normal adulto”, sumado a pulmones que también excedían los pesos promedio.

Finalmente, el perito descartó que el desenlace haya sido repentino.

“Con todos los signos que encontramos y describimos en la autopsia llegamos a la conclusión que se trata de un edema agudo de pulmón con un paciente con una cardiopatía crónica que se agudiza con una insuficiencia cardíaca. No es un cuadro súbito”, sentenció. Además, vinculó la cronicidad de la patología cardíaca con el historial de consumo de alcohol y estupefacientes del exfutbolista.