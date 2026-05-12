Masivo reclamo universitario contra el Gobierno La multitudinaria movilización de la comunidad de universitarios y sus organizaciones colmó Plaza de Mayo para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo se replicó en todo el país

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrolló en Plaza de Mayo. Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.

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Como en abril de 2024, cuando se produjo la primera manifestación masiva para exigir mayores fondos para el sector, las autoridades nacionales evitaron confrontar con los docentes, profesionales y alumnos, pero volvieron a criticar a los rectores y el manejo de los recursos.

En la previa de la movilización, desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, insistieron con el argumento de que a las instituciones educativas les fueron transferidos los montos que les correspondían por ley y que deberían tener una auditoría más estricta.