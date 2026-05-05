La Justicia rechazó los recursos de Darthés y reafirmó la condena de seis años Tribunal Regional Federal de la 3ª Región del país vecino, no aceptó la admisibilidad de los dos recursos presentados por la defensa del actor y la actriz compartió un video expresando todo lo que vivió desde que rompió el silencio

Thelma Fardín volvió a ganar contra Juan Darthés. Este martes, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil, rechazó la admisibilidad de los dos recursos – especial y extraordinario – presentados por la defensa del actor.

“La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”, señalaron desde Amnistía Internacional al compartir la noticia.

Este nuevo fallo reafirma que la violencia sexual fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena de Juan Darthés a 6 años de prisión en régimen semiabierto por violencia sexual contra Thelma Fardin.

Para Amnistía Internacional, “esta decisión es especialmente relevante en un contexto en el que distintos sectores buscan instalar en el debate público la idea de una supuesta ola de falsas denuncias para endurecer las penas solo en casos de violencia de género y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes”.

Acto seguido, quien se manifestó fue Fardín. “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso”, escribió debajo de un video donde recopiló entrevistas personales, de otras víctimas, fragmentos del actor negando los abusos, y momentos cruciales en el largo camino judicial.

La actriz indicó que no ganó ella sola, sino toda aquella persona que se animó a romper con el silencio. Y tras agradercerle a los profesionales y amigos que la acompañaron, sumó un gracias para “todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lagrima, nos fuimos curando entre todas”.