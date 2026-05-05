Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni tras las nuevas revelaciones de su casa en un country El Presidente amplificó mensajes de dirigentes libertarios en defensa del jefe de Gabinete, luego de que un testigo afirmara ante la Justicia que recibió pagos en efectivo en dólares por refacciones

El presidente Javier Milei respaldó públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica judicial por las refacciones en su vivienda de un country bonaerense. Lo hizo a través de reposts en la red social X, donde compartió mensajes de dirigentes cercanos que cuestionaron las acusaciones contra el también vocero del Gobierno.

Entre las publicaciones replicadas por el mandatario se destacó la de la diputada Lilia Lemoine, quien defendió a Adorni y apuntó contra quienes impulsaron las denuncias. La legisladora hizo referencia a la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia haber recibido pagos en efectivo por trabajos realizados en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz.

Según fuentes judiciales, Tabar declaró que Adorni le habría abonado unos 245 mil dólares en efectivo por distintas obras, que incluyeron modificaciones estructurales y la construcción de una pileta con una pequeña cascada en el jardín. El testimonio fue presentado ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lleva adelante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, Lemoine buscó relativizar algunos de los elementos que tomaron estado público, en particular la mención a la cascada, que se convirtió en uno de los puntos más comentados del caso. En su publicación, cuestionó la forma en que se instaló el tema y criticó a dirigentes opositores.

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El posteo que compartió el Presidente incluía además una comparación difundida en redes entre imágenes de la vivienda atribuida a Adorni y propiedades de otros dirigentes políticos, en un intento por poner en discusión la magnitud de las obras señaladas.

La causa judicial se apoya en el testimonio de Tabar, quien sostuvo que la contratación se habría acordado en septiembre de 2024. Según su declaración, el presupuesto original fue ajustado con el correr de los trabajos y las modificaciones realizadas durante la obra, que se extendió por varios meses.

Javier Milei se mostró con Manuel Adorni antes de viajar a EE.UU.

En la antesala de su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei buscó exhibir una postal de cohesión interna al mostrarse junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una reunión en Casa Rosada con representantes de organizaciones de la comunidad judía.

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Javier Milei se mostró con Manuel Adorni antes de viajar a Estados Unidos (Presidencia).

El encuentro se realizó este martes en el despacho presidencial y contó con la participación de autoridades de B’nai B’rith Internacional, entre ellos su presidente, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de la organización, Daniel Sporn. También estuvieron presentes el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el vicepresidente Gabriel Salem.

Por el Gobierno, además de Milei y Adorni, asistieron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones, en una reunión que combinó agenda institucional con gestos políticos hacia el frente interno

La imagen compartida con Adorni no pasó desapercibida. Se da en un contexto en el que el jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena tras la difusión de declaraciones judiciales que lo involucran y en medio de versiones sobre reacomodamientos dentro del gabinete nacional.

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En paralelo, el Ejecutivo prepara una nueva convocatoria de ministros para este viernes, en un intento por ordenar la estrategia política y económica en un escenario atravesado por tensiones y desafíos de gestión.