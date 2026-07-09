Hoy se celebra el Día de la Independencia: a 210 años de la gesta histórica de 1816 La Argentina conmemora un nuevo aniversario del hito que marcó el nacimiento de una nación soberana. El camino desde la Revolución de Mayo, el debate de los diputados y el rol protagónico de nuestra provincia en la historia del país.

Cada 9 de julio, la Argentina conmemora el Día de la Independencia. A lo largo y ancho del país, y con epicentro en nuestra provincia, la jornada se llena de actos y ceremonias para recordar el momento exacto en el que las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon oficialmente su emancipación de la Corona española, marcando el nacimiento de una nación soberana.

Por qué se conmemora hoy

La elección de esta fecha patria se debe a que hace exactamente 210 años, los representantes de las Provincias Unidas reunidos en el histórico Congreso de Tucumán aprobaron la declaración que rompía definitivamente los vínculos políticos con España.

Esta decisión trascendental no se dio de un día para el otro, sino que fue tomada después de varios años de intensos conflictos y debates que se habían iniciado tras la Revolución de Mayo de 1810. Desde la firma del acta, el 9 de julio quedó establecido como uno de los días más importantes en el calendario nacional.

Qué pasó el 9 de julio de 1816

El Congreso había empezado a sesionar en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 24 de marzo de 1816. Hasta aquí llegaron diputados enviados desde distintas provincias con el objetivo supremo de definir el futuro político del territorio.

Después de varios meses de arduas deliberaciones, finalmente aquel martes 9 de julio los diputados aprobaron el Acta de la Independencia. Mediante este documento, las Provincias Unidas se declararon solemnemente como “una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.

El proceso no terminó allí: diez días más tarde, el 19 de julio, el Congreso decidió incorporar al texto la expresión “y de toda otra dominación extranjera”. Esta modificación fue clave para dejar en claro ante el mundo que la independencia también blindaba al territorio frente a las intenciones de cualquier otra potencia.

El escenario de la historia: nuestra Casa de Tucumán

La declaración de la Independencia tuvo lugar en la histórica Casa de Tucumán, ubicada en pleno centro de San Miguel. Con el paso del tiempo, el emblemático edificio de fachada colonial se convirtió en uno de los principales símbolos de la identidad y la historia argentina.

MIRA TAMBIÉN Javier Milei participa del Tedeum por el 9 de Julio junto a su Gabinete

Actualmente, el recinto funciona como museo, donde se conservan documentos de época, objetos invaluables y recreaciones que permiten mantener viva la memoria de aquel acontecimiento fundamental para el país.