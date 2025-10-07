Imputan a José Luis Espert por Lavado de Dinero Vinculado a Empresario Narco El diputado nacional José Luis Espert fue formalmente imputado por lavado de dinero en una investigación impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez. La causa se centra en el origen de $200.000 dólares que Espert, exaliado de La Libertad Avanza, recibió en 2020 de Federico "Fred" Machado, un empresario que la Justicia estadounidense reclama por narcotráfico y lavado de activos.

El Origen de la Denuncia

La investigación penal se inició tras una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois.

El Cargo: Grabois sostiene que Espert recibió al menos $200.000 provenientes de una presunta organización criminal internacional vinculada al narcotráfico, liderada por Machado y procesada en Texas, Estados Unidos.

La Maniobra: El desembolso, concretado en 2020, se investiga como una posible maniobra de lavado de dinero.

El Vínculo: Grabois pidió investigar los nexos entre Espert y Machado, quien fue acusado de liderar una red de tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas.

Las Pruebas: Un “Libro Contable Secreto”

La acusación se fundamenta en pruebas surgidas de la causa judicial en Texas contra Machado, incluyendo:

Registro Bancario: Un documento incorporado al proceso judicial estadounidense muestra el nombre de Espert junto a la cifra de $200.000 . Este registro forma parte de lo que Grabois describió como un “libro contable secreto” de Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin (condenada en EE. UU. por narcotráfico y lavado de activos).

La transferencia fue detectada en registros del Bank of America y está fechada el 22 de enero de 2020.

La transferencia fue detectada en registros del y está fechada el . Conexión Adicional: Junto al nombre de Espert en el registro bancario, aparece el código N28FM, que coincide con la matrícula del avión privado que Machado supuestamente le prestó al economista durante su campaña presidencial de 2019, reforzando las sospechas sobre la conexión entre ambos.

La Situación de Fred Machado

Paralelamente a la imputación de Espert, la Corte Suprema de Justicia argentina confirmó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos. El empresario será juzgado en ese país por cargos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. Machado había admitido previamente haber financiado a José Luis Espert en 2019. La investigación busca determinar si Espert incurrió en lavado de activos al recibir fondos de origen presuntamente ilícito.