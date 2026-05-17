Independiente presentó una denuncia penal por tres casos de grooming en sus divisiones juveniles La institución activó el protocolo interno tras la alerta de un familiar y llevó las pruebas a la Justicia. El club trabaja junto a especialistas para contener a los menores afectados y prevenir futuros episodios.

El Club Atlético Independiente confirmó en las últimas horas la presentación de una denuncia penal tras detectar tres casos de grooming que involucran a menores pertenecientes a su fútbol infanto-juvenil.

La institución de Avellaneda decidió activar de inmediato su protocolo interno luego de que el padre de uno de los chicos se comunicara con el entrenador de la categoría para advertir que su hijo había sido víctima de esta modalidad delictiva.

Según detalló el club a través de un comunicado oficial, las autoridades recibieron rápidamente a la familia en la sede social junto con los responsables de las áreas correspondientes. Allí se puso a disposición toda la asistencia necesaria para resguardar la salud psicofísica del menor.

La investigación interna y los nuevos casos

A partir de esta primera alerta, la dirigencia notificó a todas las áreas del club para reforzar la prevención y el seguimiento de este tipo de situaciones. En ese contexto de revisión, el equipo interdisciplinario de Casa CAI logró identificar otros dos casos con características similares, los cuales fueron informados inmediatamente a las máximas autoridades de la institución.

Frente a la gravedad del panorama, Independiente convocó a la ONG Grooming Argentina. Los especialistas de esta organización fueron recibidos en el predio de Villa Domínico para coordinar charlas informativas y preventivas, con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre los riesgos del acoso digital y el abuso sexual online.

El avance judicial y las próximas medidas

De forma paralela a la contención interna, la institución reunió toda la documentación y el material probatorio necesario para avanzar por la vía legal. El último viernes 15 de mayo, uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía Número 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal y entregar las pruebas recopiladas.

Asimismo, los representantes de Independiente acordaron con la fiscal a cargo regresar este lunes 18 de mayo con el fin de ampliar la presentación y aportar nueva información a la causa.

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En el cierre de su comunicado, el club ratificó su firme compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para combatir cualquier forma de violencia contra los menores.