Inflación de enero: por la presión de los alimentos, el índice cerraría por encima del 2% El arranque del año mostró una resistencia a la baja en los precios de la canasta básica. A pesar de la estabilidad cambiaria, el "goteo" en carnes, verduras y aceites mantiene el IPC en un piso del 2,5% según el consenso de las consultoras.

El 2026 comenzó con una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles para el bolsillo. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero no logrará perforar el piso esperado y se ubicará por encima del 2%, traccionada una vez más por los aumentos en alimentos y bebidas.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración hacia el cierre del mes. El fenómeno se concentró en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien el mercado no registró saltos abruptos, el denominado “goteo” constante en las góndolas —especialmente en carnes, verduras y aceites— fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pese a la estabilidad macroeconómica y del dólar.

La danza de las consultoras

Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice general, como bajas estacionales en algunas verduras puntuales y la quietud en precios regulados como los combustibles, el “núcleo duro” de los alimentos frescos fue determinante.

Las proyecciones privadas muestran un consenso cercano al 2,5%, con matices según la metodología de cada firma:

MIRA TAMBIÉN El Banco Central reconoció que el proceso de desinflación enfrentará riesgos durante los próximos meses

Econviews: Proyectó la suba más alta, estimando un 2,8% .

LCG: Calculó un 2,5% , destacando la fuerte incidencia del encarecimiento de la carne en el promedio final.

Almaceneros de Córdoba: Ubicó la variación entre 2,4% y 2,5% . MIRA TAMBIÉN Murió Alfredo Davicce, expresidente de River Plate en una época llena de gloria y títulos

Equilibra: Estimó un índice del 2,2% .

IPC Online Bahía Blanca: Fue la medición más optimista, con un registro cercano al 1,9%.

Cambio histórico en la medición

El escenario de febrero traerá una novedad técnica que podría cambiar la lectura de los datos a futuro. El INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios.

MIRA TAMBIÉN Aseguran que la Argentina podría firmar un acuerdo con EE.UU. para recibir deportados

Esta actualización, diseñada para ajustarse a hábitos de consumo más recientes de la población, le otorgará una mayor ponderación a los servicios (transporte, comunicaciones, tarifas) y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la sensibilidad del índice ante los movimientos en las góndolas.