Alerta de la ANMAT: prohibieron la venta de maquillajes y perfumes infantiles de marcas “truchas” El organismo detectó una serie de productos ilegales que utilizan imágenes de personajes como Stitch, Hello Kitty y las Princesas de Disney. Advierten que su uso es riesgoso porque se desconoce su composición y condiciones de fabricación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este lunes una alerta sanitaria prohibiendo el uso, la comercialización y la publicidad en todo el país de una serie de cosméticos y perfumes destinados al público infantil.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 221/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. La decisión surge tras una serie de inspecciones realizadas en locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se constató la venta de artículos que carecían de los datos de inscripción sanitaria obligatorios, por lo que se consideran productos ilegales.

Riesgo para la salud

El organismo regulador fue contundente respecto a los peligros que estos artículos representan para los niños. Al no contar con los registros pertinentes, “no es posible conocer que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes” ni confirmar que sus ingredientes sean seguros y estén permitidos.

La prohibición alcanza tanto a la venta en locales físicos como en plataformas online (como Mercado Libre o Marketplace).

La lista de los productos prohibidos

Los artículos vetados utilizan, en su mayoría, el nombre e imagen de franquicias famosas para atraer a los menores, pero no son originales ni están fiscalizados. El listado detallado por la ANMAT incluye:

La ANMAT ya ordenó comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país para proceder al retiro de estos productos del mercado.