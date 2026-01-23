Inseguridad: 2025 cerró con la tasa de homicidios más baja desde el año 2000 El Ministerio de Seguridad informó que el índice descendió a 3,7 víctimas cada 100 mil habitantes, perforando el piso de los cuatro puntos por segundo año consecutivo. La ministra Alejandra Monteoliva destacó el impacto del "Plan 90-10" y una reducción del 17% de los crímenes en los últimos dos años.

La Argentina registró en 2025 la tasa de homicidios dolosos más baja desde el inicio de la serie estadística oficial. Según los datos preliminares difundidos por el Gobierno nacional, el índice se ubicó en 3,7 muertes cada 100 mil habitantes, consolidando una tendencia a la baja y ubicando al país entre los de menor nivel de violencia letal de América Latina.

El relevamiento oficial indica que el número total de víctimas se redujo un 17% en los primeros dos años de la gestión actual. En términos absolutos, mientras que en 2023 se contabilizaron 2.047 casos, el registro provisorio de 2025 arrojó 1.705 víctimas. Esto implica, además, una disminución interanual del 5,6% respecto al año anterior.

“Cada vida cuenta”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de presentar las cifras. “Si comparamos la cantidad de vidas desde 2023 a la fecha son 392 homicidios que no ocurrieron. Es fundamental el dato porque cada vida cuenta”, remarcó la funcionaria.

El informe destaca que la tasa logró perforar el piso de los cuatro puntos por segundo año consecutivo, un escenario inédito si se compara con el pico histórico de 2002, cuando el índice alcanzó los 9,5 homicidios cada 100 mil habitantes.

El impacto del Plan 90-10

Desde la cartera de Seguridad atribuyeron gran parte de este éxito a la implementación del Plan 90-10. Según los datos del ministerio, el 70% de la baja de homicidios se concentró en las jurisdicciones alcanzadas por este programa específico.

Esta estrategia permitió reducir el área geográfica donde se concentra el 90% de los delitos letales a apenas el 0,8% del territorio nacional, logrando disminuir la cantidad de municipios considerados críticos. Cabe destacar que los datos presentados son preliminares y se aguarda el informe final del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) para el mes de marzo.