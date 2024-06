Intensifican la búsqueda de Loan, el nene de 5 años que desapareció en Corrientes El Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó el "Alerta Sofía" por el pequeño y las fuerzas de seguridad lo buscan "casa por casa"

Continuaba este domingo por la mañana la búsqueda “casa por casa” de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció el jueves en Pareja Algarrobal, un pueblo de la localidad de 9 de Julio en Corrientes.

El viernes, el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó el “Alerta Sofía” por el pequeño, que desapareció el jueves cerca de las 15, cuando salió junto a sus primos, su tío y dos allegados de la familia a recolectar naranjas. Ente la falta de rastros, se intensificó la búsqueda, y cerca de 500 personas están rastrillando la inhóspita zona de montes y lagunas.

En este contexto, María Noguera, madre Loan, dijo este domingo al canal de noticias C5N: “Los adultos que estaban con él, uno el tío y los otros, un amigo del tío y su señora. Lo que dice su tío es que le dio las naranjas y Loan fue a buscar a su papá, que se había quedado en la casa de su mamá“.

Al ser consultada sobre si confía en la declaración de las personas que estaban con su hijo, y que continúan demorados, la mujer manifestó: “Confío en lo que cuentan”.

En cuanto al trabajo de los investigadores, señaló: “Estamos en un campo, casi no hay casas, y una es la de su abuela. Nosotros no somos de acá, él había venido cuando tenía dos años, no conocía el camino. Ya han rastrillado todo”.

Desde la desaparición de Loan, trabajan en el operativo, que abarca un radio de 8 kilómetros, todos los efectivos de las comisarías cercanas, 100 cadetes de la policía de Corrientes, más de 50 bomberos, buzos, drones, kayaks, vaqueanos y vecinos.

En ese contexto, el viernes hallaron a unos 3 kilómetros de la casa de la abuela del menor desaparecido un par de zapatillas que serían las que llevaba puestas y unas naranjas.