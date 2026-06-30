La madre de Loan declaró y terminó descompensada tras un tenso cruce con imputados María Noguera declaró ante el tribunal, enfrentó a imputados y tuvo que ser asistida tras descompensarse.

María Noguera, mamá de Loan Danilo Peña, declaró este martes en el juicio por la desaparición de su hijo y brindó uno de los testimonios más conmovedores desde el inicio del debate oral.

Frente al tribunal, relató el impacto que atraviesa la familia desde hace más de dos años y volvió a exigir información sobre el paradero del niño. “La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde”, expuso con conmoción.

Durante su exposición, también reclamó que cualquier persona que tenga datos sobre lo ocurrido aporte información para esclarecer el caso. “Quiero que me digan qué pasó con Loan”, insistió. En otro tramo de su declaración, se refirió a la actitud que observó en dos de los imputados durante las primeras horas de la búsqueda del menor.

Sobre Carlos Pérez, señaló: “Estaba desesperado, como que algo estaba teniendo”. En tanto, al mencionar a Antonio Benítez, sostuvo: “También andaba como desesperado, muy nervioso”, en relación a su comportamiento durante el operativo de búsqueda, según informó el periodista de TN Sebastián Domenech.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno confía en que la inflación de junio perfore el piso del 2%

El reclamo directo en la sala

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando la madre de Loan se dirigió directamente a Pérez y le exigió que aportara información sobre el paradero de su hijo.

“Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan”, lanzó ante el tribunal. En ese momento, Pérez respondió: “Yo no sé nada”. El intercambio se dio en un clima de fuerte tensión, mientras Noguera insistía en que tanto Pérez como Laudelina saben qué pasó y reclamaba que revelaran la verdad.

Minutos después, la madre de Loan se descompensó en plena audiencia. La mujer se quebró mientras reiteraba sus pedidos de respuestas a Laudelina sobre el paradero del niño y debió recibir asistencia médica dentro de la sala.

MIRA TAMBIÉN Jaldo acompañó a Santilli en su asunción como jefe de Gabinete de la Nación

La declaración de Noguera se produjo horas después del testimonio de José Peña, padre de Loan, quien afirmó ante el tribunal que Laudelina les había dicho al día siguiente de la desaparición que “había sido un accidente”. “Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, había expresado el padre de la criatura.

Ambos testimonios formaron parte de una de las jornadas más sensibles del juicio oral por la desaparición del niño.