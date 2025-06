Por decreto, Milei eliminó el día no laborable del Trabajador del Estado El Gobierno eliminó por DNU el día no laborable del Trabajador del Estado del 27 de junio, alegando la necesidad de una gestión pública más eficiente.

El Gobierno Nacional eliminó oficialmente la jornada no laborable del 27 de junio por el Día del Trabajador del Estado, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La medida deroga el artículo 2° de la Ley 26.876, que desde 2013 asimilaba esa fecha a un feriado para los empleados de la Administración Pública Nacional.

Según el texto firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, la decisión se basa en la necesidad de “garantizar una gestión pública transparente, ágil y eficiente”, en un contexto económico y social delicado. Además, el Ejecutivo remarcó que “no resulta adecuado que la administración pública nacional no preste tareas durante el día señalado, mientras el resto de la población trabaja con normalidad”.

La Casa Rosada sostuvo que ya existen 19 feriados nacionales en el año y que el trabajo es “la principal herramienta de crecimiento”. No obstante, aclaró que, de forma excepcional, este viernes 27 de junio no será considerado día hábil administrativo, para no afectar el cómputo de plazos legales.

El decreto también dispone su remisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como establece la Ley 26.122 en lo que respecta a los decretos de necesidad y urgencia.