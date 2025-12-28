Las ventas en supermercados registraron su primer dato positivo en siete meses En términos interanuales, el índice de ventas totales a precios constantes mostró una suba del 2,7% en octubre. También hubo una suba de 1,6% con respecto a septiembre

Las ventas en supermercados registraron un dato positivo en octubre, con un crecimiento del 1,6% respecto de septiembre, de acuerdo con el relevamiento publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata del primer avance mensual luego de más de medio año de retrocesos consecutivos.

En términos interanuales, el índice de ventas totales a precios constantes mostró una suba del 2,7% respecto de octubre de 2024, mientras que el acumulado de enero a octubre de 2025 también presentó una variación positiva del 2,7% frente a igual período del año pasado.

Ventas reales y comparación histórica

Los resultados de octubre representan el mejor desempeño mensual desde enero, cuando las ventas crecieron 1,7%. En la comparación interanual, para encontrar un registro superior hay que remontarse a mayo, cuando el indicador había saltado 6,1%.







Desde el Indec destacaron que “el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento respecto al mes anterior en la serie desestacionalizada”, lo que explica el cambio de tendencia observado en el canal supermercadista.

Ventas a precios corrientes: por debajo de la inflación

En valores nominales, las ventas totales a precios corrientes sumaron $2.170.974,2 millones, lo que implicó un incremento interanual del 27,8%, porcentaje que quedó por debajo de la inflación de octubre, que fue del 31,3%.

Del total facturado, el 96,6% correspondió a ventas presenciales en el salón, mientras que el 3,4% se explicó por canales online, que mostraron una suba interanual del 35,5%.

Rubros con mayores subas

Según el Indec, los grupos de artículos con mayores aumentos interanuales en valores corrientes fueron:

Carnes: +51,8%

Otros artículos: +39,8%

Alimentos preparados y rotisería: +39,7%

Indumentaria, calzado y textiles para el hogar: +36,7%

En términos de participación sobre el total de ventas, los rubros líderes fueron almacén (26,9%), limpieza y perfumería (13,7%), carnes (12,8%), lácteos (11,8%) y bebidas (11,5%).

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 44,9% de las ventas, seguidas por:

Tarjeta de débito: 25,8%

Efectivo: 16,1%

Otros medios de pago (billeteras virtuales y QR): 13,1%

Este último segmento fue el de mayor crecimiento interanual, con un alza del 55,6%.

Consumo mayorista

En paralelo, en autoservicios mayoristas el consumo también marcó una suba mensual, del 4,2%. Sin embargo, en este segmento la comparación anual da significativamente peor que en supermercados (-9,3%).

Las caídas más importantes también se vieron en bebidas y productos de limpieza y perfumería, aunque resaltaron las bajas en productos de almacén y lácteos. Acá, los “otros medios de pago” ya concentran la mayor parte de las transacciones.

Mientras tanto, en shoppings las ventas se contrajeron 4,7% interanual. Los rubros de indumentaria y productos de electrónica fueron los más afectados.