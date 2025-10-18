Javier Milei encabezó una caravana en Santiago del Estero En su paso por la capital provincial, el mandatario habló a sus militantes frente al local partidario, criticó al kirchnerismo y pidió “no volver al pasado”.

En su paso por Santiago del Estero, el presidente Javier Milei les habló este sábado a sus militantes frente al local partidario ubicado en el centro de la capital provincial. Durante su breve discurso con un megáfono y subido a una camioneta, el mandatario arengó a sus seguidores, criticó duramente al kirchnerismo y pidió no volver al pasado.

El presidente afirmó que “vamos en el camino correcto” y consideró que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”, durante su recorrida en Santiago del Estero.

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina y megáfono en mano, Milei le habló a la militancia que lo esperaba en la puerta de la sede partidaria de LLA, quienes arengaban con los cánticos “Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Zamora basura”.

En su discurso, el mandatario aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: “Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle”, apuntó, generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear “Cristina tobillera”.

MIRA TAMBIÉN Salvó al perrito de su vecina que había quedado colgado del ascensor y lo reanimó con RCP

Y retrucó: “Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo”.

Luego, el presidente hizo un pedido a la militancia: “Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen”, enfatizó, a lo que los militantes libertarios contestaron al grito de “no”.

Al cerrar su breve discurso a la militancia, el libertario sentenció: “La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo”.

MIRA TAMBIÉN Cristian Graf declaró por el encubrimiento del asesinato de su excompañero, hallado en una casa donde vivió Cerati

Tras esto, a las 18:30 estará en Tucumán, donde también se mostrará junto a los representantes de LLA para las elecciones legislativas a nivel nacional del 26 de octubre.

Fuente Noticias Argentinas