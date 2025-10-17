Salvó al perrito de su vecina que había quedado colgado del ascensor y lo reanimó con RCP El hecho ocurrió en Villa Crespo, Buenos Aires, y fue registrado por las cámaras del edificio. El hombre actuó con rapidez y logró revivir al animal, que se encontraba inconsciente. Como detalle llamativo, el hecho ocurrió el 16 de octubre, justo en el Día Mundial del RCP

Un perro quedó colgado de un ascensor y un vecino le salvó la vida haciéndole RCP. Todo ocurrió cuando una mujer ingresó al ascensor de su edificio, en Villa Crespo, Buenos Aires, sin advertir que su mascota, atado con la correa, había quedado afuera. Cuando el elevador comenzó a subir, el animal fue arrastrado hacia arriba y quedó colgado del cuello.

Durante dos minutos que parecieron interminables, un vecino advirtió lo que ocurría y actuó de inmediato. Logró desatar al can, lo recostó en el suelo y le practicó maniobras de reanimación.

Todo quedó registrado en un video que publicó Infobae y, tras la difusión y viralización, el hombre que rescató al animal relató en diálogo con TN: “Lo puse en el piso y empecé a hacerle lo que sería un RCP de persona. Lo aprendí en otro trabajo”.

“Tengo un estudio de grabación en el primer piso y escuché la alarma del ascensor. Por suerte, no estábamos con la música alta”, relató.

MIRA TAMBIÉN Los dos pueblos argentinos que fueron elegidos entre los más lindos del mundo

Según explicó, en ese momento también oyó los gritos de la dueña: “Escuché que gritaba: «¡Mi perro, mi perro!». Bajé a la planta baja y vi al animal colgado”.

Luego, el novio de la mujer bajó desde el departamento y se reencontró con la mascota, que ya estaba fuera de peligro. “Fue un final feliz”, celebró Leo, quien rescató al perrito.

Como detalle llamativo, el hecho ocurrió el 16 de octubre, justo en el Día Mundial del RCP.