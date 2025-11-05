Antes de viajar a Miami, Milei reunió a más de 100 legisladores de La Libertad Avanza y el PRO Antes de tomarle juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete y de partir a Estados Unidos, el presidente recibió a diputados y senadores electos y con mandato actual para delinear la estrategia legislativa para avanzar con las reformas tributaria, laboral y previsional. La intención es mantener a Martín Menem al frente de la Cámara baja y a Gabriel Bornoroni como presidente del bloque.

Antes de tomarle juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabiente este mediodía y de viajar, esta tarde, a Estados Unidos para el America Business Forum, el presidente Javier Milei recibió a diputados y senadores de La Libertad Avanza y del PRO en Casa Rosada. También participó la titular del espacio y secretaria de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo era reunir a los más de 100 legisladores violetas para pulir la estrategia en el Congreso de cara a las nuevas reformas, y, sobre todo, realizar una demostración de fuerza.

Milei recibió a los legisladores, entre ellos los diputados y senadores electos que asumirán el 10 de diciembre este miércoles por la mañana en el salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja de Casa Rosada.

Según publicó Infobae, el encuentro comenzó apenas pasadas las 10 de la mañana, con un discurso de unos 40 minutos del propio presidente. “Habló sobre la importancia de coordinar en el Congreso y de aprobar las reformas que está impulsando”, contó uno de los diputados que estuvo en la reunión.

También hablaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich. Ambos son los dos responsables que tendrá la Casa Rosada en las negociaciones políticas con el Congreso.

En la previa al intercambio, la agencia Noticias Argentinas (NA) adelantó que uno de los ejes del encuento será la estrategia para lograr consensos con la oposición, fundamentalmente los sectores “no alineados con el kirchnerismo”.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará con 88 diputados y junto a los aliados del PRO, que tiene 17 diputados, la UCR con seis, y Liga del Interior, con tres, alcanzará la primera minoría con 115 diputados, con lo cual le quedará solo tender acuerdos con 14 legisladores para alcanzar el quórum de 129 legisladores.

La intención del oficialismo es impulsar la reelección de Menem como presidente de la Cámara de Diputados y mantener a Gabriel Bornoroni como presidente del bloque, mientras que pretenden un lugar destacado para el ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, que podría ser la presidencia de una comisión o la vicepresidencia del cuerpo.