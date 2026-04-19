Javier Milei llegó a Israel, visitó el Muro de los Lamentos y define la mudanza de la embajada a Jerusalén El Presidente inició este domingo su tercera visita oficial al país de Medio Oriente desde que asumió el cargo. Participará de los actos por el Día de la Independencia israelí, recibirá un reconocimiento por su apoyo en el conflicto bélico y mantendrá una cumbre clave con Benjamin Netanyahu.

El presidente de la Nación, Javier Milei, aterrizó este domingo en Israel para dar comienzo a una nueva visita oficial. Se trata de su tercer viaje a este país de Medio Oriente desde que se encuentra al frente del Poder Ejecutivo, reafirmando su fuerte alianza geopolítica con el gobierno israelí.

Fiel a sus convicciones, la primera actividad en la agenda del mandatario argentino al pisar suelo israelí fue una visita al Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo.

Agenda oficial y comitiva

El viaje de Milei tiene un fuerte componente simbólico y político. Durante su estadía, el Presidente participará activamente de los actos oficiales por el Día de la Independencia de Israel. Además, será condecorado con un reconocimiento especial por su inquebrantable respaldo público al Estado de Israel durante el reciente conflicto en Medio Oriente.

Para esta gira, el jefe de Estado viajó acompañado por una comitiva de su máxima confianza. Lo escoltan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro a cargo del área de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el responsable del área de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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Cumbre con Netanyahu y la embajada en Jerusalén

El cronograma formal de la visita incluye audiencias privadas de alto nivel. El plato fuerte será la cita que mantendrá con el mandatario israelí, Benjamin Netanyahu.

En este encuentro, ambos líderes buscarán profundizar la colaboración mutua entre las naciones y darle seguimiento a una de las promesas de política exterior más resonantes de la gestión: el plan para mudar la sede de la embajada diplomática argentina a la ciudad de Jerusalén. Esta medida, fuertemente promovida por Milei, implica en los hechos la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.