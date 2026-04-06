Javier Milei recibe al presidente chileno José Antonio Kast para afianzar la alianza regional El jefe de Estado argentino se reunirá este lunes con su par trasandino, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del líder chileno desde su reciente asunción. El encuentro marca el inicio de una nueva etapa bilateral, signada por la fuerte afinidad ideológica y una agenda común enfocada en la economía liberal y la seguridad.

El presidente Javier Milei recibe este lunes a partir de las 10:00 en la Casa Rosada a su homólogo de Chile, José Antonio Kast. La visita reviste un carácter especial no solo por la cercanía política entre ambos mandatarios, sino porque se trata del primer viaje oficial al exterior del líder chileno desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

Con esta decisión, Kast mantiene viva una histórica tradición diplomática entre ambas naciones: los presidentes chilenos suelen elegir a Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo, un gesto que también había replicado su antecesor, Gabriel Boric, durante la gestión de Alberto Fernández.

Fin de las tensiones y alineamiento ideológico

El encuentro de este lunes inaugura una nueva etapa en las relaciones bilaterales, dejando atrás los cortocircuitos y tensiones que caracterizaron el vínculo entre la Casa Rosada y el palacio de La Moneda durante el mandato del centroizquierdista Boric.

Ahora, la sintonía es total. Milei y Kast comparten una visión del mundo que busca consolidar una fuerte alianza conservadora en el Cono Sur.

Los ejes centrales que unen a ambos presidentes:

Visión económica: Férrea defensa del modelo liberal, el libre mercado y la drástica reducción del aparato estatal.

Férrea defensa del modelo liberal, el libre mercado y la drástica reducción del aparato estatal. Seguridad y fronteras: Posiciones duras respecto al control de la inmigración y el combate contra el delito.

Posiciones duras respecto al control de la inmigración y el combate contra el delito. Alineamiento geopolítico: Ambos mantienen un estrecho vínculo con el Gobierno de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump y son figuras centrales de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

La comitiva trasandina

Kast arribó a la Argentina durante la noche del domingo, acompañado por un equipo de funcionarios clave para diagramar los acuerdos bilaterales de esta nueva etapa. La delegación chilena está integrada por:

Francisco Pérez Mackenna: Canciller.

Canciller. Trinidad Steinert: Ministra de Seguridad Pública.

Ministra de Seguridad Pública. Martín Arrau: Ministro de Obras Públicas.

Ministro de Obras Públicas. Paula Estévez: Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales.

Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Juan Antonio Coloma: Dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI).