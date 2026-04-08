Javier Milei recibe en la Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo El Presidente se reunirá esta tarde con el efectivo argentino que estuvo secuestrado 448 días en Venezuela. El encuentro presencial se da tras un prudencial tiempo de espera para que la víctima pudiera reencontrarse y afianzarse con su familia.

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en la Casa Rosada al gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, a poco más de un mes de haber sido liberado tras permanecer secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El esperado encuentro está programado para las 16:30 horas, según confirmaron fuentes oficiales, y podría contar con la presencia de otros funcionarios del Gabinete nacional. Se trata del primer contacto directo y presencial con el jefe de Estado desde que el efectivo recuperó su libertad el pasado domingo 1° de marzo.

Desde el Gobierno habían anticipado que la cumbre se llevaría a cabo, pero destacaron la necesidad de respetar los tiempos personales de Gallo tras el trauma vivido durante los 448 días privado de su libertad en la prisión del Rodeo I, en Caracas.

“En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia y reponerse”, explicaban a principios de marzo por los pasillos de Balcarce 50, justificando la postergación del encuentro oficial. MIRA TAMBIÉN ANSES confirmó los nuevos montos para asignaciones sociales y el calendario de pagos de abril 2026

El regreso, la política y un pedido por los que quedaron atrás

La liberación de Gallo se concretó en el marco de la reciente intervención de los Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención de Nicolás Maduro, sumado a las gestiones institucionales llevadas adelante por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Desde el momento en que pisó suelo argentino en el Aeropuerto de Ezeiza, el gendarme mantuvo una agenda marcada por encuentros institucionales:

Recepción oficial: Fue recibido al pie del avión por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno.

Fue recibido al pie del avión por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno. Conferencia de prensa: Ambos ministros lo escoltaron el 3 de marzo en el Edificio Centinela, donde Gallo brindó estremecedores detalles de sus días en cautiverio.

Ambos ministros lo escoltaron el 3 de marzo en el Edificio Centinela, donde Gallo brindó estremecedores detalles de sus días en cautiverio. Apoyo legislativo: Mantuvo una reunión con la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto a legisladores aliados. Además, la exfuncionaria lo invitó junto a su esposa, María Alexandra Gómez, a disfrutar de una obra teatral en la calle Corrientes.

Hacia finales de marzo, el gendarme regresó a su Catamarca natal, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil. En medio del emotivo reencuentro con sus afectos y su comunidad, Gallo aprovechó la exposición para hacer un fuerte pedido humanitario: exigió “no olvidar” a los presos políticos que aún permanecen cautivos en Venezuela, haciendo especial mención a la situación del argentino Germán Giuliani.