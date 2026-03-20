Javier Milei se reunirá con el primer ministro de Hungría y recibirá una distinción académica El presidente aterrizó este viernes por la tarde en Budapest para dar inicio a una breve estadía que incluirá un encuentro con Viktor Orbán. También participará como orador en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora

El presidente Javier Milei inició el jueves por la noche un nuevo viaje internacional rumbo a Budapest, Hungría, donde desarrollará una agenda concentrada en menos de 24 horas. La visita combina actividades políticas, académicas y de posicionamiento internacional, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.

El arribo del mandatario argentino está previsto para el viernes por la tarde y su estadía será breve: la comitiva oficial permanecerá apenas un día en la capital húngara antes de emprender el regreso. El viaje se produce pocos días después de su paso por Madrid.

La actividad central tendrá lugar el sábado. Por la mañana, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Luego, continuará con una reunión con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno.

. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Más tarde, el jefe de Estado participará como orador en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. La presencia de Milei se inscribe en su estrategia de fortalecer vínculos con líderes y espacios ideológicos afines.

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La agenda también incluye una actividad académica: el presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, donde además brindará unas palabras en el acto de entrega.

Finalizadas las actividades, Milei partirá esa misma noche de regreso a la Argentina, con llegada prevista a Buenos Aires el domingo por la mañana.