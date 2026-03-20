La economía creció 4,4% durante 2025, con sectores que se expandieron y otros que cayeron Según informó este viernes el Indec, el aumento del producto bruto interno se explicó por las subas de las categorías Consumo privado, Consumo público, Exportaciones y Formación bruta de capital fijo

La economía argentina registró un crecimiento de 4,4% en 2025 y cortó así una racha negativa tras dos años con caídas del PBI, que se contrajo 1,3% en 2024 y 1,9% en 2023. Así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que precisó también que en el cuarto trimestre del año el producto bruto avanzó 2,1% con respecto al mismo período de 2024.

El aumento de 2025 se explicó por las subas de las categorías Consumo privado (7,9%), Consumo público (0,2%), Exportaciones (7,6%) y Formación bruta de capital fijo (16,4%).

Entre los sectores de actividad que mostraron un incremento se destacaron Intermediación financiera (24,7% i.a.), Explotación de minas y canteras (8,0% i.a.) y Hoteles y restaurantes (7,4% i.a.). Por otra parte, cayeron Pesca (-15,2% i.a.) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1% i.a.).

“El Consumo privado fue el componente más importante de la demanda, con el 70,0% del PIB, seguido por la Formación bruta de capital fijo (16,0% del PIB), las Exportaciones (15,6% del PIB) y el Consumo público (14,9% del PIB)”, señala el reporte del organismo estadístico.

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En la comparación del cuarto trimestre de 2025 con el mismo período del año anterior se observa la heterogeneidad en la dinámica de cada sector de la economía. De los 17 sectores que releva la medición del PBI, 13 tuvieron un cierre positivo mientras que los otros 4 cayeron en el total del año.

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En este sentido, del lado de los ganadores del actual modelo económico aparecen Intermediación financiera, con un crecimiento de 17,2%; agricultura y ganadería, con 16,1%; pesca, con 10,6%; explotación de minas y canteras, con 8,1%, y electricidad, gas y agua, con 4,7%, entre otros.

En tanto, del lado de los perdedores quedaron la industria manufacturera, con una caída interanual de 5%; comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -2,2%; hoteles y restaurantes, con -0,7%; y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con -1,1%.

A precios corrientes, el consumo privado representó el 70,0% del PIB, seguido por la formación bruta de capital fijo (16,0% del PIB), las exportaciones (15,6% del PIB) y el consumo público (14,9% del PIB).

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“El PIB a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022 (máximo previo). 12 de los 16 sectores de actividad registraron subas respecto al año 2024. Entre ellos se destacaron Hoteles y restaurantes (+7,4%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+6,2%) y Construcción (+4,3%)”, celebró el ministro de Economía Luis Caputo, en la red social X.

El presidente Javier Milei también destacó el dato a través de sus redes sociales, en donde escribió: “Y EL RELATO… Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar… PRIMERO LOS DATOS… MAGA!”.