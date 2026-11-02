Javier Milei viaja a Madrid junto a su hermana Karina para participar de la Cumbre Iberoamericana El Presidente partirá este martes por la noche rumbo a España para formar parte del encuentro de mandatarios. Previo al vuelo, mantendrá una intensa agenda local que incluye una reunión con un enviado de Donald Trump.

El presidente Javier Milei emprenderá un nuevo viaje a Madrid este martes a las 23, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La comitiva argentina asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que congregará a 22 jefes de Estado durante los días 4 y 5 de noviembre en la capital española.

Bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, el foro buscará avanzar en acuerdos estratégicos para la región. La agenda del evento incluye el lanzamiento de una alianza sobre Inteligencia Artificial (IA) enfocada en un desarrollo ético y responsable, y la creación de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres para coordinar la respuesta ante emergencias naturales.

Asimismo, los líderes debatirán la estructuración de la “economía de los cuidados” como política pública y el impulso de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, destinada a facilitar el reconocimiento mutuo de estudios y títulos universitarios.

Previo a su partida, el mandatario desarrollará este lunes una activa agenda en Buenos Aires. Al mediodía participará del encuentro “Argentina por la Educación” junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. A las 13 recibirá en Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para temas de antisemitismo, y por la noche asistirá a la “Noche de Celebración por Israel”, organizada por la Coalición Latina por Israel, donde recibirá el premio “Gratitud”.

En paralelo, el gabinete nacional desplegará múltiples actividades a lo largo de la semana. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmarán convenios este lunes con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. En tanto, el canciller Quirno encabezará una reunión de coordinación por la avanzada de la próxima visita del papa León XIV.

La agenda oficial continuará el martes con la participación de Caputo en la 32.ª Conferencia Industrial de la UIA, la habitual rueda de prensa del vocero Adrián Ravier y una nueva reunión de la Mesa Política. Hacia el cierre de la semana, el jueves, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, disertará en el 8.º Fórum Nacional de Energía.