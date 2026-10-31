Martín Menem descartó una interna presidencial en La Libertad Avanza: “No hay dos candidatos” Mientras Patricia Bullrich se asoma para las elecciones, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que Javier Milei es el único candidato presidencial del oficialismo para 2027.

En medio de las especulaciones sobre un armado político de Patricia Bullrich de cara al próximo año electoral, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó cualquier disputa interna por la candidatura presidencial de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró que el único nombre del oficialismo es el de Javier Milei.

“No hay dos candidatos”, afirmó durante un encuentro con referentes universitarios en el Congreso. El mensaje fue posteriormente replicado por el propio presidente Javier Milei en sus redes sociales.

“El liderazgo de Javier es irrepetible”, sostuvo Menem, quien también remarcó que dentro del espacio libertario “es unánime que el único candidato es Milei”.

El mensaje llegó este jueves durante un encuentro con representantes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP), realizado en el Congreso de la Nación, en el contexto de una reunión acotada en la que Menem se explayó sobre el liderazgo del Presidente y el futuro político de La Libertad Avanza.

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Durante su intervención, el titular de Diputados dedicó buena parte de sus palabras a destacar la figura de Milei, a quien definió como un dirigente con un liderazgo “único” e “irrepetible”. Además, sostuvo que la Argentina fue “premiada” por contar con él.

“Lo tienen que aprovechar todos los argentinos, no solo la LLA, con la convicción que está llevando adelante en los cambios. Con lo cual no hay dos candidatos a la presidencia. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional. Es unánime que el único candidato es Javier Milei”, sentenció.