Qué impacto puede tener el hackeo a Binance en los ahorristas argentinos Las principales billeteras cripto de Argentina analizan cómo afectará a los ahorristas del país la noticia del hackeo de u$s6.300 millones en Binance

Para los directivos de las principales billeteras cripto de la Argentina, el hackeo a Binance tiene costo para todas las empresas que gestionan ahorros de argentinos en criptomonedas y las obliga a revisar la seguridad desde cero.

El incidente de seguridad que afectó a Binance tuvo un impacto estimado de u$s6.300 millones, según informó el exchange. Por la información que circula hasta ahora, los atacantes habrían logrado acceder a la computadora de un empleado y, desde ahí, ingresar a los sistemas internos de Binance para realizar transferencias de dinero sin autorización.

“Lo que pasó en Binance nos afecta a todo el ecosistema, no solo a quien sufrió el ataque. Cuando el exchange más grande del mundo tiene un incidente así, mucha gente se pregunta si su plata está segura en cualquier plataforma””, señala Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango.

“Hay un costo de reputación para todo el sector, también en Argentina. Nuestra responsabilidad es responder con hechos y con transparencia”, indica.

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“En Argentina, donde millones de personas usan las criptomonedas y las stablecoins para ahorrar y protegerse de la inflación, un incidente de esta magnitud tiene un impacto reputacional que alcanza a todos los exchanges, no solo al afectado”, enfatiza Julián Colombo, Director de Bitso para Sudamérica.

“Es natural que los usuarios se pregunten si sus fondos están seguros y la única forma de responder a esa inquietud es con hechos y transparencia. Este tipo de eventos lleva a los usuarios a ser más exigentes y a valorar más a las plataformas que operan bajo el marco regulatorio local, cuentan con certificaciones independientes y comunican con claridad”, asevera el ejecutivo.

Sin embargo, hasta el momento, desde Lemon Cash afirman: “No registramos retiros de fondos por este incidente ni movimientos fuera de lo habitual. Tampoco notamos un aumento significativo de consultas o conversaciones sobre el tema”.

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“El hackeo a Binance nos deja una lectura con dos caras. Del lado negativo, el golpe reputacional es real. Un incidente así alimenta los miedos de quienes todavía miran al sector con desconfianza y parece confirmar los prejuicios de quienes lo conocen poco: que cripto es inseguro, poco serio o un terreno sin reglas”, acepta Colombo.

“Pero la atención que genera también es una oportunidad para seguir explicando, contando y mostrando la madurez que alcanzó la industria”, agrega.



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Cómo reaccionan las billeteras argentinas

“Lo que pasó es un llamado a revisar controles, accesos internos y protocolos de respuesta, y a reforzar la colaboración entre plataformas, autoridades y socios de análisis blockchain para proteger la confianza en todo el ecosistema”, subraya Colombo.

“Desde ayer, la reacción fue inmediata y coordinada: exchanges, equipos de seguridad, analistas on-chain y otros actores del ecosistema se movieron enseguida para contener el impacto, rastrear los fondos y, sobre todo, proteger las tenencias de los usuarios”, relata.

“Según la información preliminar, el ataque no habría empezado por una falla de la blockchain. Habría empezado por la computadora de una persona del equipo. Esto confirma algo que la industria sabe desde hace tiempo: el punto más débil no suele ser la tecnología, sino los procesos y las personas“, advierte Bari.

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“Para un exchange, la seguridad no es solo proteger servidores. También es controlar quién accede a qué, desde qué equipo y con qué permisos”, explica el empresario.

“Un incidente como este es un recordatorio para revisar todo otra vez, para dar nada por sentado. Como exchange regulado en Argentina, la confianza de los usuarios es nuestro activo principal. Y esa confianza se gana con controles, no con promesas”, remarca.





Qué preparan las billeteras argentinas en materia de seguridad

“Ante los primeros reportes, revisamos nuestros sistemas y no identificamos afectaciones. Bitso opera con normalidad y los fondos de nuestros clientes están seguros”, se adelanta Colombo.

“La inteligencia artificial cambió el escenario. Hoy un atacante puede usar IA para escribir mails de phishing sin errores, imitar la voz o la cara de un directivo, o encontrar fallas más rápido. Los ataques son más baratos, más rápidos y más creíbles”, sostiene Bari.

“Pero la IA también nos sirve a quienes defendemos: detecta movimientos raros en tiempo real, revisa código y ayuda a responder antes. Hay que usarla de los dos lados. Y hay que estar al día todo el tiempo, porque las técnicas cambian cada semana”, enfatiza el empresario.

“Cada incidente relevante en la industria nos lleva a reevaluar nuestros controles e incorporar aprendizajes. Esa es nuestra responsabilidad con nuestros clientes y con la industria de la que formamos parte”, afirma Colombo.

Sin embargo, “ayer, mientras ocurría el ataque a Binance, en Bitso no detectamos movimientos anormales en nuestras redes ni en la actividad de nuestros usuarios. En ese esfuerzo, el trabajo de nuestro equipo Quetzal es clave: su investigación y su análisis de amenazas aportan conocimiento a toda la industria. Recomiendo seguir sus publicaciones para entender a fondo cómo se protege un ecosistema que cada día es más sólido”, sostiene Colombo.





La relación con los fondos que pueden llegar de Binance

“Antes que nada, lamentamos mucho lo ocurrido con Binance, aunque resta conocer el análisis técnico completo del incidente”, expresa Colombo

“También nos pusimos en contacto con Binance para ofrecer nuestro apoyo y colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Si identificáramos fondos relacionados con el incidente que pudieran llegar a nuestra plataforma, activaríamos los protocolos correspondientes para prevenir su movimiento y, cuando proceda, bloquearlos”, informa.

“Pero también sabemos que la seguridad nunca puede darse por sentada. Lo comunicado por Binance indica que la seguridad es un trabajo continuo que exige inversión, vigilancia y una mejora constante de nuestros procesos”, concluye Colombo.