Javier Milei viaja por tercera vez en el año a Estados Unidos para reunirse con empresarios y disertar en Los Ángeles El Presidente participará de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. Mantendrá un encuentro con inversores y expondrá ante líderes mundiales de finanzas, tecnología y políticas públicas.

Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje a Estados Unidos, el tercero en lo que va de 2026 y el número 17 desde que asumió la presidencia. El objetivo de esta gira relámpago será mantener un encuentro con empresarios y participar de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken en la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario partirá el martes a las 13 horas rumbo al país norteamericano. Estará acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. El arribo a Los Ángeles está previsto para las 00.30 del miércoles (hora local).

Las actividades oficiales comenzarán ese mismo miércoles a las 10 de la mañana con una reunión entre Milei y Michael Milken, presidente del reconocido think tank, quien tras ganar fama en los años 80 como el “rey de los bonos basura” y cumplir una condena por delitos financieros, se reconvirtió en filántropo.

Posteriormente, el Presidente encabezará una audiencia con un grupo reducido de empresarios. Este encuentro sigue la línea de la exposición que brindó el año pasado en la misma institución ante representantes de gigantes corporativos como Chevron, JPMorgan, Amazon Web Services y Visa, entre otros.

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Sin embargo, el plato fuerte del viaje será su disertación programada para las 14 horas (18 de Argentina). Allí, el líder libertario hablará frente a figuras del mundo de la tecnología, las finanzas, la salud y la filantropía sobre los desafíos globales del presente. Cabe recordar que, en sus participaciones previas en este foro, Milei defendió el capitalismo de libre empresa como “la mejor herramienta para terminar con el hambre” e instó a los ejecutivos a invertir en Argentina, asegurando que el país tiene condiciones para ser “la nueva meca de Occidente”.

Esta visita se suma a los viajes realizados a Washington en enero y a Miami y Nueva York en marzo, reafirmando su fuerte alineamiento estratégico con la Casa Blanca. El regreso de la comitiva está pautado para el miércoles a las 18, con aterrizaje en suelo argentino el jueves a las 13.30.