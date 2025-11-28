José Alperovich, se casó con Marianela Mirra en una ceremonia íntima durante su prisión domiciliaria El exmandatario tucumano dio el sí con la ex Gran Hermano en su departamento de Puerto Madero, donde cumple la pena impuesta por la Justicia, en un encuentro reservado junto a un grupo reducido de allegados. Las imágenes

El exgobernador tucumano José Alperovich —quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado por el abuso sexual de su sobrina— se casó con la exparticipante de Gran Hermano, Marianela Mirra.

De acuerdo con lo que precisaron desde Noticias Argentinas, el casamiento tuvo lugar en la vivienda donde el exmandatario cumple la pena de 16 años de prisión domiciliaria, dictada luego de ser hallado culpable en la causa iniciada por su sobrina.

Pese a las versiones que circularon sobre una eventual suspensión del evento, la pareja finalmente dio “el sí” alrededor de las 18, luego de casi dos décadas juntos.

En las imágenes difundidas por Farándula Show, se observa a Mirra con un vestido de novia, mientras que Alperovich aparece vestido con una camisa.

“No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más”, expresó la ganadora de Gran Hermano en diálogo con Desayuno Americano.

De acuerdo con lo trascendido, la celebración que tuvo lugar en el departamento de Alperovich —ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero— fue una reunión reducida a personas del círculo íntimo de la pareja.