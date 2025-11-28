Tras la sanción a Estudiantes, Patricia Bullrich respaldó a Verón: “La pelota no se mancha” Luego de que la AFA decidiera sancionar al Pincha por el pasillo de espaldas a Estudiantes, la ministra de Seguridad que este viernes jura como senadora nacional, salió al cruce de Chiqui Tapia a quien acusó de "estar con la casta y la mafia”.

El enfrentamiento entre la AFA y el gobierno nacional tomó otra temperatura en las últimas horas cuando se conoció la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central luego de su último título. Ahora la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que este viernes jura como senadora nacional, salió en defensa de Sebastián Verón, presidente del Pincha y criticó muy duramente Claudio Chiqui Tapia a quien acusó de “estar con la casta y la mafia”.

“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”, escribió Bullrich en X.



Las declaraciones de la senadora electa se produjeron en medio de una semana marcada por la polémica tras el desplante de los jugadores de Estudiantes a Central durante el pasillo de honor al campeón. A raíz de ese episodio, la AFA resolvió que los futbolistas involucrados cumplan dos fechas de suspensión en el próximo torneo y también sancionó a Verón por seis meses.