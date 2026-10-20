Juicio por la muerte de Maradona: las defensas de Cosachov y Díaz presentan sus alegatos finales Este martes exponen ante el tribunal los abogados del psicólogo y la psiquiatra imputados en la causa. Mientras las querellas y la fiscalía mantienen fuertes discrepancias en los pedidos de pena, la defensa buscará la absolución de ambos profesionales de la salud.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una semana decisiva. Este martes, en los tribunales de San Isidro, se desarrollará una nueva audiencia con la exposición de los alegatos de clausura por parte de las defensas de dos de los principales acusados: el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos imputados por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual.

La jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 comenzará con la intervención de Diego Olmedo, defensor de Díaz. Su exposición se dará tras una serie de pronunciamientos dispares por parte de las distintas partes del juicio. Félix Linfante (abogado de Jana) y Pablo Jurado (representante de las hermanas del Diez) solicitaron la absolución de Díaz por el beneficio de la duda, postura que generó profundo malestar en Dalma y Gianinna Maradona. En contraste, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 5 años de cárcel al encuadrar su accionar como homicidio culposo, pedido al que adhirió Fernando Burlando, mientras que Mario Baudry (letrado de Dieguito Fernando) exigió una pena de 12 años de prisión por homicidio con dolo eventual.

Frente a estas acusaciones, la estrategia de la defensa de Díaz apuntará a demostrar que su trabajo terapéutico no guardó relación causal con el deceso, respaldándose en que los informes periciales toxicológicos de la autopsia no detectaron alcohol ni estupefacientes en el organismo del excapitán de la Selección argentina.

El turno de Agustina Cosachov y el cronograma de la semana

A continuación, será el turno del abogado Vadim Mischanchuk en representación de la psiquiatra Agustina Cosachov. Sobre la profesional pesan pedidos de condena mucho más severos: la fiscalía reclamó 8 años de prisión, solicitud compartida por las querellas de Linfante y Jurado; por su parte, los representantes de Diego Junior y Burlando exigieron 10 años, mientras que la querella de Baudry elevó el requerimiento a 14 años de cárcel. Mischanchuk centrará su alegato en defender la idoneidad del tratamiento farmacológico que se le suministró al paciente durante la internación domiciliaria.

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El cronograma judicial continuará este miércoles con los alegatos de Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y de Nicolás D’Albora, representante de Nancy Forlini (jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical). El jueves será el turno de los abogados del enfermero Ricardo Almirón y del coordinador Mariano Perroni.

Hasta el momento, el único imputado que camina hacia el sobreseimiento de hecho es el médico clínico Pedro Di Spagna, aunque su absolución formal deberá ser confirmada por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón cuando dicten el veredicto definitivo.