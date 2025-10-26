Cerraron las urnas y comenzó el conteo provisorio en todo el país Tras una jornada sin incidentes, comenzó el escrutinio provisorio en todo el país. Tucumán se destacó por una alta concurrencia a las urnas.

A las 18 horas de este domingo concluyeron los comicios en todo el territorio nacional y comenzó el escrutinio provisorio que definirá los resultados de las Elecciones Legislativas 2025. Según fuentes oficiales, los primeros datos podrían difundirse alrededor de las 21.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en la mayoría de los distritos, sin incidentes de relevancia, según informaron las autoridades de mesa. En Tucumán, la participación fue especialmente alta: medios locales señalaron que más del 80% del padrón concurrió a votar.

Desde el Gobierno nacional y la Cámara Nacional Electoral reiteraron el llamado a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales con prudencia y a respetar los tiempos del escrutinio.