Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes en medio de incidentes: dos detenidos En la recta final hacia las elecciones del próximo domingo en Corrientes, la caravana de La Libertad Avanza encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato a gobernador Lisandro Almirón, terminó con disturbios y la evacuación de los dirigentes.

Durante la recorrida, un grupo de manifestantes —que venía reclamando mejoras en las partidas para discapacidad— se concentró en la zona y comenzó a increpar con gritos y empujones al paso de la comitiva. La situación escaló cuando militantes libertarios respondieron a las provocaciones, lo que generó incidentes que obligaron a la custodia oficial a retirar a Milei y Menem en un vehículo.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal, con apoyo de la Policía de Corrientes. Como saldo, hubo dos personas detenidas, presuntamente vinculadas a organizaciones políticas.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el influencer Iñaki Gutiérrez, referente libertario, acusó a un camarógrafo de patear un vehículo oficial. “¿Viste el video? Pateó un auto oficial. Se equivocan si creen que por hacer periodismo pueden dañar bienes del Estado”, denunció.

Desde La Libertad Avanza apuntaron contra “militantes del gobernador Valdés” a quienes responsabilizaron por los hechos. En un mensaje breve, Karina Milei ratificó el respaldo al candidato local: “Lisandro es Milei”.

Por su parte, Almirón repudió la violencia y afirmó: “Patearon las puertas de los autos y vinieron a alterar un cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con alegría. El 31 de agosto los correntinos van a votar por el cambio y la libertad”.