Kicillof denuncio que la Cámara de Comercio de EE.UU. pidió la detención de Cristina Kirchner El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que la condena se fundamentó "en una causa absolutamente preparada para hacerlo sin pruebas y por fuera del derecho"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció este miércoles que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) pidió la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que ratificó la Corte Suprema.

“Condenan a Cristina en una causa absolutamente preparada para hacerlo sin pruebas y por fuera del derecho, es una decisión política”, remarcó el mandatario bonaerense en diálogo con El Destape Radio y afirmó: “No les tenemos miedo”.

“Es un escenario nuevo porque tomaron esta definición con toda impunidad. El fallo tiene un carácter de intimidación y disciplinamiento para la dirigencia política. La condenan a Cristina por algo inexplicable desde el punto de vista de las responsabilidades”, señaló Kicillof.

“Yo creo que AmCham pidió directamente la condena” y agregó que no hay que “dejar de tener en cuenta” que hace poco tiempo Estados Unidos le quitó la posibilidad de ingresar al país a la expresidenta.

“Parecía que era algo que no tenía una conexión con otras cosas, pero esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión, totalmente arbitraria y obviamente de magnitud internacional”, consideró el mandatario bonaerense.

Se refirió así a lo que ocurrió en marzo, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos les prohibió a Cristina Kirchner y a sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, entrar a ese país, por considerarlos personas involucradas en casos de corrupción.

“Hoy la derecha, la ultraderecha, se ha convertido en una especie de club trasnacional del que Milei forma parte”, indicó Kicillof.

“Hacía días que venían preanunciando esto con diferentes trascendidos, idas y vueltas, y ahí está: acaban de hacer el desastre. Condenan a Cristina en una causa absolutamente toqueteada y preparada para hacerlo sin pruebas y por fuera del derecho”, remarcó el gobernador.

“Creo que tiene un carácter de intimidación y disciplinamiento de la dirigencia política. Observamos que la condenan a Cristina por algo absolutamente inexplicable desde la responsabilidad, más allá de que tampoco se encontraron ni subejecuciones ni desvíos de las obras que analizaron. Ni siquiera hay algo para constatar, como en otros casos: una afirmación, un hecho”, opinó el dirigente peronista.

Además, Kicillof aseguró que esas obras en cuestión habían sido autorizadas por el Congreso en el Presupuesto y que también está rota en esta causa la “cadena de responsabilidades” porque no están implicados, por ejemplo, el jefe de Gabinete, ni los ministros del área, ni las autoridades provinciales que firmaron los conformes, pero sí la entonces presidenta.

“Se la condena por algo que no existió y que no está probado, con lo que no tuvo nada que ver, sin garantías de defensa. Tiene todos los condimentos para decir que si no les gusta lo que hace determinado funcionario o dirigencia política, te va a caer una condena, aunque no tengan pruebas“, enfatizó el gobernador.