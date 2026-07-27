La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, iniciará este lunes 27 de julio una visita oficial a la Argentina. La presencia de la máxima autoridad del organismo de crédito internacional representa un contundente respaldo político a la gestión del presidente Javier Milei, tras una invitación cursada directamente por el propio jefe de Estado.

Se trata de un hecho institucional de relevante impacto, dado que la última titular del FMI en pisar suelo argentino había sido Christine Lagarde durante el año 2018. Aunque la agenda oficial de Georgieva se mantiene bajo estricta reserva por motivos de seguridad, se confirmó que además de la cúpula del Poder Ejecutivo mantendrá encuentros con diversos actores del arco político y social del país.

Reuniones clave y conferencia en Economía

El itinerario del lunes estará concentrado en la Capital Federal. Tras sus últimos contactos con las autoridades argentinas —con Milei en la Asamblea de la ONU y con el ministro de Economía, Luis Caputo, durante las reuniones de primavera del organismo—, Georgieva mantendrá encuentros de trabajo con ambos funcionarios durante la mañana.

Cerca del mediodía, se prevé que la titular del FMI encabece una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda junto al equipo económico.

MIRA TAMBIÉN La morosidad de las familias llegó al 12,8% en mayo y alcanzó el nivel más alto en más de 20 años

Por la tarde, la actividad oficial se trasladará al Palacio Libertad, donde Georgieva brindará una exposición ante empresarios del sector privado, académicos y funcionarios nacionales. Durante su disertación, abordará las perspectivas económicas globales y las proyecciones del FMI para América Latina. Según explicó la vocera del organismo, Julie Kozack, el objetivo central del viaje es entablar un diálogo directo con distintos sectores para analizar la coyuntura del país.

Recorrida por Vaca Muerta y señal a los mercados

La agenda continuará el martes 28 de julio en la provincia de Neuquén. La delegación del FMI se trasladará hacia la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta para recorrer el yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Si bien el análisis técnico de las metas del programa vigente queda relegado a las reuniones de los equipos técnicos del Fondo, el viaje de Georgieva persigue un objetivo eminentemente político y financiero: enviar una señal clara de previsibilidad a los mercados internacionales ante las dudas de los inversores sobre el rumbo económico y la capacidad de pago del país de cara al horizonte electoral de 2027. Con su presencia, el FMI busca ratificar públicamente su apoyo al plan económico implementado por la gestión nacional.