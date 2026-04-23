La actividad económica cayó 2,6% en febrero: Industria y Comercio, los dos sectores más afectados El Indec difundió este miércoles el dato oficial del estimador mensual, el peor desde 2023. El ministro Luis Caputo destacó que el indicador tendencia-ciclo da positivo. Pesca. Minería y Agricultura tuvieron alzas

La actividad económica en Argentina registró en febrero de 2026 una caida de 2,1% en la comparación interanual y de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada, según detalló este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Aunque se trata del peor dato desde 2023, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en sus redes sociales que “la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m”.

“Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”, celebró Caputo y explicó que en 2026, el mes de febrero “contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”.

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El Indec monstró en su informe que, con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% interanual) y Explotación de minas y canteras (9,9%).

La actividad de Explotación de minas y canteras fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del Emae, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4%).

Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7% interanual) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0%).

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