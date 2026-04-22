Causa Adorni: el hijo de una de las jubiladas reconoció un pago de US$65.000 por fuera de la escritura Pablo Martín Feijoo se presentó en Comodoro Py y prestó testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito

El hijo de una de las jubiladas que le vendió un departamento al jefe de Gabinete Manuel Adorni en 230.000 dólares, pero que además le financiaron más del 85% del pago, declaró este miércoles ante la Justicia y señaló que acordó con el funcionario un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura legal.

El testigo, Pablo Martín Feijoo, es, además de hijo de una de las mujeres que le prestaron a Adorni 200.000 de los 230.000 dólares que salió el inmueble, el gestor de la compraventa del inmueble de Caballito.

Su testimonio era muy esperado para aclarar algunas de las inconsistencias en la operación que forma parte de la causa por enriquecimiento ilícito contra el exvocero presidencial.

A la compra de ese departamento, se suma una casa en un country, viajes y gastos que no coinciden con su salario ni con el estilo de vida que el funcionario tenía antes de ingresar a la función pública.

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Feijoo brindó testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita bajo juramento y por alrededor de dos horas.

Su madre, Beatriz Viegas, y la otra mujer jubilada que compró y vendió el departamento, Claudia Sbabo, declararon que lo compraron en mayo de 2025, a 200.000 dólares, con los ahorros que tenían y con la intención de hacer un negocio, pero asesoradas siempre por Feijoo, que trabaja en el rubro de la construcción, informó La Nación

A los pocos meses, las mujeres le vendieron el departamento a Adorni en una operatoria singular. Hay por lo menos dos inconsistencias.

Por un lado, la venta se cerró en 230.000 dólares, un precio por debajo del mercado. La martillera que intervino en la cadena de transacciones, Natalia Rucci, y su marido, Marcelo Trimarchi, que trabajan juntos en una inmobiliaria, declararon que el departamento llegó a ofrecerse en 375.000 dólares y que podría haberse vendido a 345.000 dólares.

En segundo lugar, Adorni solo pagó 30.000 de los 230.000 dólares, puesto que las dos mujeres, que intervinieron formalmente en la operatoria, le postergaron hasta noviembre de este año el resto del pago, a través de una hipoteca sin intereses.

Según Noticias Argentinas, la Justicia ya trazó la hoja de ruta para las próximas semanas. El fiscal fijó para el 6 de mayo la declaración de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda.

Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.