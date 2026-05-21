La actividad económica tuvo una suba del 5,5% en marzo Tras la caída de febrero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) tuvo un variación interanual de 5,5% según el Indec. Qué paso a nivel sectores y por qué Caputo apuesta a un mayor dinamismo desde junio

La actividad económica tuvo un repunte intermensual de 3,5% en marzo según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras la caída de febrero del 2,1 por ciento. Con este dato la variación interanual fue de 5,5% mientras que en lo que va del año es de 0,4% y se confirma el discurso oficial de que la recuperación ya comenzó.

De los 15 rubros que reporta el Indec 14 mostraron una suba. Se destacaron Pesca (30,9% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.), siendo esta última la que mayor incidencia positiva tuvo sobre el indicador. Seguida por seguida de Industria manufacturera (4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.). La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

En un escala más abajo se ubico Intermediación financiera (8,8% i.a.); Construcción (7,6% i.a); Transporte y comunicaciones (4,7%); Industria manufacturera (4,6% i.a.). En el caso de este último se trata de un buen dato en medio de las conversaciones que están manteniendo las autoridades del Ministerio de Economía con la Unión Industrial Argentina (UIA).

El único rubro que presentó una variación interanual negativa en marzo según el Indec fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria con 1,12% y una incidencia de -0,06 en el indicador general.

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“El nivel de actividad económica alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo en la red social X. En donde remarcó que el indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento.

El economista de Outlier, Gabriel Caamaño, remarcó que el EMAE de marzo fue “mejor de lo esperado” y “recuperó algo mas de la caída de febrero”. “Esta ultima no se achicó como esperábamos. La interanual quedó en 5,5% en marzo, recordar que marzo 2025 fue malo. La interanual del primer trimestre en 1,7%. A diferencia de marzo, los datos primarios de abril no fueron buenos, así que es probable que sigamos con serrucho”, anticipó.

El ministro de Economía Luis Caputo apuesta a que la recuperación sea mayor en mayo/junio. El ministro de Economía Luis Caputo apuesta a que la recuperación sea mayor en mayo/junio.

Para Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso lo más significativo del dato no es solo el número agregado sino la composición. “Es importante destacar que 14 de los 15 sectores crecieron en términos interanuales. Eso es muy distinto al patrón de los meses anteriores, donde la economía mostraba una marcada heterogeneidad con minería y agro empujando y la industria y el comercio cayendo. En marzo la industria manufacturera creció 4,6% y el comercio 2,2%, sumándose al dinamismo que ya traían energía (+5,7%), minería (+16,3%) y construcción (+7,6%)“, sostuvo.

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Las consultoras privadas ya estimaban que en marzo iba a haber una recuperación, para Analytica sería del 0,9% mientras que para Fundación Capital del 1,6 por ciento. Aunque, en el primer caso, destacaron que el repunte “se concentraron en la industria y el sector externo, mientras que el mercado interno permaneció deprimido“. También subrayaron que las estadísticas de recaudación comenzaron a mostrar señales de repunte, con el impuesto al cheque entre los tributos que acompañaron esta tendencia.