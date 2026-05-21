Macri sobre Milei: “Se ve como un profeta, hay que tener un equilibrio” El expresidente dijo que el actual mandatario nacional tiene un "liderazgo emocional" y habló de Donald Trump.

El expresidente Mauricio Macri afirmó este jueves que Javier Milei se ve “como un profeta” y analizó el vínculo de Donald Trump con la Argentina en sus dos administraciones.

“Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio”, sintetizó Macri ante la consulta sobre la forma de liderar que tiene el actual mandatario, en la Universidad Austral.

Consultado por Donald Trump y su vínculo con la Argentina, Macri marcó las diferencias entre su administración y la actual de Milei: “La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida”.

“Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa”, continuó según citó Noticias Argentinas.

Y concluyó: “A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo (apoyo del Tesoro) y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.

Macri estuvo en un evento en el que también participaron de un panel los expresidentes Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Felipe González (España).